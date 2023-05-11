Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

Политический эксперт дал комментарий о намерениях Китая расширить свое влияние на страны Центральной Азии и проведение в китайском городе Сиань провинции Шэньси саммита "Китай - Центральная Азия", в котором примут участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

"18 и 19 мая в Китае состоится очень большая и амбициозная конференция для пяти центральноазиатских режимов и Си Цзиньпина, по сути являющегося поглощением, с соблюдением норм определенной этики, КНР этих стран. Китай строит огромную инфраструктуру на эти страны объемом где-то в $50 млрд, чтобы иметь возможность быстрого перемещения товаров и всего необходимого. Это означает, что Пекин, опасаясь за потери на море, формирует континентальные пути коммуникации для перемещения товаров, людей, вооруженных сил и т.п."

Владимир Цыбулько отметил, что на сегодняшний день ЕС становится главным рынком для Китая.

"Сейчас для Путина с одной стороны вроде есть поле для маневра, но он сам боится раствориться в Китае, а с другой стороны – Китай подступает под саму Россию. В нынешних обстоятельствах только война Украины и России – элемент более контекстуальных усилий многих стран. Например, вспомним открытие офиса НАТО в Японии или объединение AUKUS (новый оборонный альянс между Австралией – AU, Великобританией – UK и США – US) для давления на Китай в рамках тихоокеанского театра военных действий.Происходит одновременно много процессов, поэтому мы должны всегда корректировать свое украинское эго с этими событиями", - отметил Цыбулько.

2 мая Китай впервые поддержал резолюцию Генассамблеи ООН, в которой Россию назван агрессором

9 мая Си Цзиньпин не поздравил Путина







