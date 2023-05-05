Китай готовится к захвату Тайваня, но хотел бы "мирного воссоединения", - разведка США

Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, говорится в ежегодном отчете и оценке угроз.

"Реальность такова, что Китай поручил своим вооруженным силам обеспечить военный вариант действий, чтобы по существу быть в состоянии взять его (Тайвань – ред.) без беспокойства по поводу нашего вмешательства", – заявила Хейнс.

По ее словам, планы Китая будут влиять на выработку им дальнейших шагов.