Китай готовится к захвату Тайваня, но хотел бы "мирного воссоединения", - разведка США
Китай готовит силовой сценарий захвата Тайваня, но предпочел бы мирное воссоединение
Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, говорится в ежегодном отчете и оценке угроз.
"Реальность такова, что Китай поручил своим вооруженным силам обеспечить военный вариант действий, чтобы по существу быть в состоянии взять его (Тайвань – ред.) без беспокойства по поводу нашего вмешательства", – заявила Хейнс.
По ее словам, планы Китая будут влиять на выработку им дальнейших шагов.
- В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня , заставляя другие страны признать его частью "единого Китая" и неоднократно угрожал вторжением .
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