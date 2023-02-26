Китай готовится к визиту двух чиновников ЕС
Посол Китая в ЕС Фу Конг заявил, что вскоре высокопоставленные должностные лица ЕС – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Шарль Мишель могут посетить КНР
Об этом сообщили в Reuters.
По словам дипломата, Китай уже начал подготовку к визиту двух европейских чиновников: ожидается, что Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель посетят Китай в первой половине 2023 года.
В интервью Фу Конг заявил, что гнев ЕС на Китай из-за Украины был "очень иррациональным" и что Китай хочет, чтобы "этот вопрос" не повлиял на развитие связей с Союзом.
- 24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины. Так называемый мирный план состоит из 12 пунктов.
- В Белом доме оперативно отреагировали на "мирный план" отметив, что могут остановиться на первом пункте – уважении суверенитета. Президент США Джо Байден отверг предложенный Китаем "мирный план", допустив, что его реализация пойдет на пользу только Москве.
- Также на план отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о желании встретиться с Си Цзиньпином.
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