Китай готовится к визиту двух чиновников ЕС

Об этом сообщили в Reuters.

По словам дипломата, Китай уже начал подготовку к визиту двух европейских чиновников: ожидается, что Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель посетят Китай в первой половине 2023 года.

В интервью Фу Конг заявил, что гнев ЕС на Китай из-за Украины был "очень иррациональным" и что Китай хочет, чтобы "этот вопрос" не повлиял на развитие связей с Союзом.