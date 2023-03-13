Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.

"На всекитайском собрании народных представителей выступал Си Цзиньпин, впервые применивший критичную риторику к США. Он сказал, что против Китая оказывают всестороннее сдерживание, окружение и подавление, то есть такой риторики мы раньше не слышали. Сейчас нарративы меняются. Очевидно, что Китай готовится к противостояние столетия. Сближение Китая и России, которое мы обсуждаем в последние недели, было названо Пекином глобальным стратегическим балансом", - рассказала председатель правления Украинской ассоциации китаеведов.

Вита Голод отметила, что Китай выстраивает свой полюс влияния, поэтому ему нужны такие страны как Россия, Беларусь и другие.

"Если смотреть в целом на американско-китайские отношения, то прежде всего мы анализируем документы. Есть документ "Стратегия национальной безопасности администрации Байден - Харрис", вышедший в США в прошлом году, где Китай не назван в этой стратегии как угроза, а значит как конкурент, но пишется, что Китай может повлиять на глобальный порядок, потому что имеет для того экономические, технологические, военные и другие ресурсы. Понятно, что это не очень нравится США. Несмотря на идеологическую предвзятость, в этой стратегии отмечается, что отношения между народом США и Китаем должны оставаться дружественными. Кстати, в китайских документах был очень интересный отчет Университета Циньхуа об угрозах Китая как страны на 2023 год, и на первом месте стоит именно китайско-американское стратегическое соперничество, а затем, как следствие, идет напряженность в Тайваньском проливе", - отметила китаевед .