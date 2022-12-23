Китай готовится к новому пику заражений COVID-19

Об этом сообщили в Reuters.

Отмечается, что Китай ожидает пик заражения COVID-19 в течение недели, одновременно власти КНР прогнозируют дополнительную нагрузку на систему здравоохранения страны.

Это произошло, несмотря на то, что чиновники уменьшают тяжесть заболевания и продолжают сообщать, что новых смертей от коронавируса нет.

22 декабря в Китае проинформировали о менее чем 4000 новых локальных случаях COVID с симптомами по всей стране, а третий день не было смертей от коронавируса.

Британская компания по обработке данных о здоровье Airfinity отметила, что инфицирование в Китае, вероятно, будет превышать миллион в день, а смертельные случаи – более 5000 в день, и это "резкий контраст" по официальным китайским данным.

Шанхайская больница подсчитала, что половина из 25 млн человек в городе заразится до конца следующей недели. Эксперты говорят, что в следующем году Китай может столкнуться с более чем миллионом смертей от COVID.

Резкое изменение политики Китая застало хрупкую систему здравоохранения неподготовленной: больницы пытались найти кровати и кровь, аптеки – лекарства, а власти спешили строить клиники.

Всемирная организация здравоохранения не получала от Китая никаких данных о новых случаях госпитализации через COVID-19 после отмены Пекином политики нулевого распространения.

В субботу, 26 ноября, в самом густонаселенном городе Китая, Шанхае, начались акции протеста против жестких ограничений из-за COVID-19. Протесты начались из-за пожара, произошедшего в четверг, 24 ноября, в городе Урумчи. В результате пожара погибли 10 человек. Местные жители считают, что трагедия произошла из-за того, что часть высотного здания была заблокирована из-за коронавирусных ограничений.

Во время массовых протестов против карантинных мер, митингующие потребовали отставки лидера КНР Си Цзиньпина.

1 декабря сообщалось , что Китай объявит об ослаблении ограничений из-за COVID-19, повлекших массовые протесты в стране впервые с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.

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