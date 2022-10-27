Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление лидера Китая во время заседания Национального комитета по американо-китайским отношениям.

По его словам, обе страны как крупные государства должны укреплять связи и сотрудничество, чтобы помочь обеспечить стабильность в мире.

При этом Си отметил, что Китай и США расходятся в тайванском вопросе, а также в вопросе отношений КНР и РФ.

Кроме того, китайский лидер осудил иностранное вмешательство в дела Тайваня и заявил, что Китай никогда не откажется от права применять против него силу.

17 сентября замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что Китай планирует захватить Тайвань до 2027 года. При этом Си Цзиньпин еще не принял решение о самом вторжении, но хочет иметь такую возможность. Известно, что Тайвань изучает украинский способ ведения информационной войны против России для того, чтобы построить линию защиты в случае нападения Китая.

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