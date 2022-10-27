Китай готов сотрудничать с США для взаимной выгоды, - Си Цзиньпин
Лидер Китая Си Цзиньпин заявил о готовности работать с Соединенными Штатами, чтобы найти способ наладить связи обеих сторон
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление лидера Китая во время заседания Национального комитета по американо-китайским отношениям.
По его словам, обе страны как крупные государства должны укреплять связи и сотрудничество, чтобы помочь обеспечить стабильность в мире.
При этом Си отметил, что Китай и США расходятся в тайванском вопросе, а также в вопросе отношений КНР и РФ.
Кроме того, китайский лидер осудил иностранное вмешательство в дела Тайваня и заявил, что Китай никогда не откажется от права применять против него силу.
- 17 сентября замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что Китай планирует захватить Тайвань до 2027 года. При этом Си Цзиньпин еще не принял решение о самом вторжении, но хочет иметь такую возможность. Известно, что Тайвань изучает украинский способ ведения информационной войны против России для того, чтобы построить линию защиты в случае нападения Китая.
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