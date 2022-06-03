Китай готов помочь РФ, если это не повлечет за собой западных санкций, - WP
Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам найти способы финансовой помощи России, но без нарушения санкций
Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что чиновники отказались рассказать об особенностях запросов России. По словам одного из них, речь шла о соблюдении "торговых обязательств", достигнутых до вторжения в Украину 24 февраля, а также о финансовой и технологической поддержке, которую сейчас санкционировали Соединенные Штаты и другие страны.
"Мы понимаем затруднительное положение (Москвы, – ред.). Но мы не можем игнорировать свою ситуацию в этом диалоге. Китай будет всегда действовать в интересах китайского народа", - сказал политик.
Собеседники The Washington Post рассказали, что президент Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам найти способы финансовой помощи России, но без нарушения санкций.
Также известно, что в последние недели российские власти выражали все более разочарованные просьбы о большей поддержке в ходе переговоров с Пекином. РФ призвала Китай оправдать свое утверждение о партнерстве без ограничений, сделанное за несколько недель до начала войны в Украине. Но руководство Китая хочет расширить помощь России, не сталкиваясь с западными санкциями, и установило соответствующие ограничения.
- Экс-госуполномоченная Антимонопольного комитета Украины и юрист Агия Загребельская считает, что союзники Путина во главе с Китаем пытаются спасти Россию от поражения в войне против Украины.
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