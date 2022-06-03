Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что чиновники отказались рассказать об особенностях запросов России. По словам одного из них, речь шла о соблюдении "торговых обязательств", достигнутых до вторжения в Украину 24 февраля, а также о финансовой и технологической поддержке, которую сейчас санкционировали Соединенные Штаты и другие страны.

"Мы понимаем затруднительное положение (Москвы, – ред.). Но мы не можем игнорировать свою ситуацию в этом диалоге. Китай будет всегда действовать в интересах китайского народа", - сказал политик.

Собеседники The Washington Post рассказали, что президент Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам найти способы финансовой помощи России, но без нарушения санкций.

Также известно, что в последние недели российские власти выражали все более разочарованные просьбы о большей поддержке в ходе переговоров с Пекином. РФ призвала Китай оправдать свое утверждение о партнерстве без ограничений, сделанное за несколько недель до начала войны в Украине. Но руководство Китая хочет расширить помощь России, не сталкиваясь с западными санкциями, и установило соответствующие ограничения.

Экс-госуполномоченная Антимонопольного комитета Украины и юрист Агия Загребельская считает, что союзники Путина во главе с Китаем пытаются спасти Россию от поражения в войне против Украины.

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