Китай эвакуировал более полутора миллиона человек из-за тайфуна в прибрежной провинции

Об этом рассказывает Global Times.



С целью обеспечения безопасности в столице провинции - городе Ханчжоу - была приостановлена работа метро и железнодорожного транспорта.



Местные власти ввели первый уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.



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По данным Национальной метеорологической службы Китая, сегодня в 09.50 по местному времени шторм "Иньфа" достиг побережья провинции Чжэцзян. Отмечается, что от шторма могут пострадать Шанхай, провинции Чжэцзян, Цзянсу и другие прибрежные районы Китая.



Министр водных ресурсов Китая заявил, что шторм движется медленно с достаточным количеством водяного пара и легко может вызвать длительные проливные дожди и сильные ветры, что может привести к серьезным последствиям. Он призвал власти принять меры в городах, чтобы предотвратить наводнения.



Международный аэропорт Нинбо опубликовал экстренное сообщение утром в понедельник, заявив об отмене всех рейсов.



Власти провинции Чжэцзян направили спасательные бригады для перевода жителей из рискованных районов в аварийные убежища после того, как обновила уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в первой степени. По состоянию на ночь воскресенья было переселено более 1,65 миллиона жителей.

Напомним, 21 июля в КНР залило двенадцатимиллионный город Чжэнчжоу на Хуанхэ. Метро мегаполиса затопило, в нем погибли 12 человек. Всего в провинции Хэнань от непогоды, вызванной сильными ливнями, погибли 69 человек.