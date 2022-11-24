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Китай еще раз призвал Украину и РФ к переговорам

24 ноября, 2022 четверг
06:58
Мир

Китай призвал Украину и Россию поскорее начать мирные переговоры, чтобы не допустить эскалации. Такое заявление сделали после очередного массированного ракетного удара РФ по мирным городам Украины 23 ноября

Об этом сказал заместитель постоянного представителя КНР при ООН Генг Шуанг на заседании Совбеза ООН, передает платформа Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Он выразил обеспокоенность постоянными атаками на гражданские объекты и неуклонный рост жертв среди гражданского населения Украины.

"В конфликте и на войне нет победителя, и диалог и переговоры – единственный путь вперед", - подчеркнул Шуанг.

Так, Китай призывает стороны проявлять сдержанность, избегать обостряющих конфронтацию действий и не допускать выхода ситуации из-под контроля. А международное сообщество должно сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру и должным образом пережить эту зиму, считает он.

А еще представитель Китая призвал стороны действовать с здравомыслием, прилагать все усилия, чтобы предотвратить ядерный кризис.

  • В конце октября министр иностранных дел Китая в ходе общения с государственным секретарем США Энтони Блинкеном призвал Россию и Украину активизировать дипломатические усилия и "не закрывать двери для переговоров".
  • Уже в Индонезии на полях саммита G20 президент США Джо Байден встретился с лидером Китая Си Цзиньпином 14 ноября. А 15 ноября в ходе двусторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном лидер Китая подтвердил позицию Пекина о необходимости проведения мирных переговоров для прекращения войны в Украине.

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Россия
Китай
война с Россией
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