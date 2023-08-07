Китай еще раз пригласил Борреля в Пекин
Министр иностранных дел Китая Ван И пригласил высокого представителя Европейского Союза Жозепа Борреля посетить КНР осенью
Об этом сообщает Bloomberg.
Это произошло после того, как Пекин отменил визит главы европейской дипломатии в июле.
В МИД Китая заявили, что визит Борреля позволит провести подготовку к саммиту лидеров, который состоится в этом году. Кроме того, отмечается, что Ван И и Жозеп Боррель провели телефонный разговор.
Как известно, в июле Боррель должен был посетить Пекин и встретиться с тогдашним министром иностранных дел Цинь Ганом и другими чиновниками. Но визит отменили. Позже МИД Китая сообщил, что Пекин готов ко встрече "в ближайшее удобное время".
- 25 июля главу китайского министерства иностранных дел Цинь Гана уволили с должности после месячного отсутствия в публичном пространстве. На его место назначили Вана И, ранее находившегося на этом посту с марта 2013 по декабрь 2022 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное