Китай еще раз пригласил Борреля в Пекин

Об этом сообщает Bloomberg.

Это произошло после того, как Пекин отменил визит главы европейской дипломатии в июле.

В МИД Китая заявили, что визит Борреля позволит провести подготовку к саммиту лидеров, который состоится в этом году. Кроме того, отмечается, что Ван И и Жозеп Боррель провели телефонный разговор.

Как известно, в июле Боррель должен был посетить Пекин и встретиться с тогдашним министром иностранных дел Цинь Ганом и другими чиновниками. Но визит отменили. Позже МИД Китая сообщил, что Пекин готов ко встрече "в ближайшее удобное время".