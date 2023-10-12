Китай экономит миллиарды долларов на импорте нефти из подсанкционных стран, - Reuters
За девять месяцев Китай сэкономил не менее $10 миллиардов, покупая сырую нефть у стран, на которые Запад наложил санкции
Об этом информирует Reuters .
По данным танкерных трекеров Vortexa, Kpler и китайской таможни в этом году компании импортировали рекордное количество нефти из России, Ирана и Венесуэлы, которые находятся под санкциями.
Эти три страны составили 25% нефтяного импорта Китая в 2023 году, что больше, чем 21% в прошлом году и в два раза больше, чем 12% в 2020 году. Нефть из этих стран вытеснила с китайского рынка нефть с Ближнего Востока, Западной Африки и Южной Америки.
С января по сентябрь Китай получил 1,3 миллиона баррелей нефти в сутки (б/с) нефти по морю (марка Urals с Балтийского моря) и 800 тыс. б/с по трубопроводу (марка ESPO из тихоокеанского порта Козьмино) из России. Морские поставки увеличились на 400 тыс. б/с, или на 30% по сравнению с прошлым годом, поскольку европейцы отказались от российской нефти.
Сообщается, что китайские покупатели экономили на российской нефти не менее $4,34 миллиарда в этом году, сравнивая ее стоимость с ценами на подобные сорта из стран, не имеющих санкций.
Китай также сэкономил $4,2 миллиарда на импорте из Ирана, побившего рекорд и составившего 1 млн б/с. Иран предоставлял китайцам скидку до $17 за баррель по сравнению с эталонной маркой Brent.
На нефти из Венесуэлы, которую Китай импортировал по 430 тыс. б/с в январе-сентябре, китайские компании экономили 1,2 миллиарда долларов.
Большую часть российской нефти приобрели государственные Sinopec и PetroChina, не покупавшие нефть из Ирана и Венесуэлы из-за санкций.
Частные нефтепереработчики пользовались низкими ценами и скидками на нефть из Ирана и Венесуэлы. Их маржа на переработке такой нефти составила 570 юаней ($77,6) за тонну, а не 50 юаней, как годом ранее.
- 3 октября Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло три крупнейших нефтегазовых компании Китая в перечень международных спонсоров войны: они продолжают реализовывать совместные проекты с Россией.
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