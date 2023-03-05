Китай должен выбрать, действительно ли он хочет помочь Путину убивать украинцев, - Кирби

Об этом координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил в интервью журналистам Голоса Америки.

Журналист спросил Джона Кирби о возможной реакции США на передачу Китаем летального оружия России, на что чиновник США утвердил, что госсекретарь Энтони Блинкен персонально предупредил китайского коллегу. И "Китай не снял этот вопрос с повестки дня".

"Китаю предстоит сделать выбор. Действительно ли он хочет стать на сторону президента России Путина? Действительно ли он хочет помочь Путину в убийстве невинных украинцев? Потому что именно так выглядел бы такой шаг. И если Китай заботится о своей международной репутации, можно было бы предположить , что он сочтет это не отвечающим своим интересам", - отметил чиновник США.