Китай должен выбрать, действительно ли он хочет помочь Путину убивать украинцев, - Кирби
Принимая решение о возможной передаче летального оружия РФ, Китай должен взвесить, действительно ли хочет помочь Путину убивать украинцев
Об этом координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил в интервью журналистам Голоса Америки.
Журналист спросил Джона Кирби о возможной реакции США на передачу Китаем летального оружия России, на что чиновник США утвердил, что госсекретарь Энтони Блинкен персонально предупредил китайского коллегу. И "Китай не снял этот вопрос с повестки дня".
"Китаю предстоит сделать выбор. Действительно ли он хочет стать на сторону президента России Путина? Действительно ли он хочет помочь Путину в убийстве невинных украинцев? Потому что именно так выглядел бы такой шаг. И если Китай заботится о своей международной репутации, можно было бы предположить , что он сочтет это не отвечающим своим интересам", - отметил чиновник США.
- Напомним, накануне в Белом доме рассказали , что четко дали понять Китаю за закрытыми дверями, что в случае оказания летальной помощи России он предстанет перед серьезными последствиями.
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