Китай должен сделать предложение о мире, которое привлекло бы обе стороны, - эксперт-международник Семиволос
Китай должен сделать предложение по миру, которое бы устраивало и Украину, и Россию - пока не видно, что такая идея существует
Об этом директор центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос сказал в эфире Еспресо.
"Китай не может выстрелить в воздух. Они считают себя очень серьезной страной, имеющей огромные амбиции. У них должны быть предложения, которые просто нельзя отвергнуть. Это должно быть что-то, что привлекает как минимум и Россию, и Украину", - отметил он. он.
Эксперт заявил, что пока не видит такого предложения и вполне возможно, что оно сейчас не возникнет, а будет формироваться позже.
После этих визитов и переговоров китайцы сделают паузу, скажут, что стороны не готовы и через некоторое время вернутся с предложением. Сама идея китайского посредничества многих привлекает. Китай - это серьезная страна с большим потенциалом, которая может при определенных обстоятельствах стать гарантом. Для этого надо, чтобы эти обстоятельства возникли – пока я не вижу такой перспективы", - считает Семиволос.
- По данным Reuters, лидер Китая Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе и встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Издание WSJ сообщило, что Си Цзиньпин намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины.
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