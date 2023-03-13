Об этом директор центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос сказал в эфире Еспресо.

"Китай не может выстрелить в воздух. Они считают себя очень серьезной страной, имеющей огромные амбиции. У них должны быть предложения, которые просто нельзя отвергнуть. Это должно быть что-то, что привлекает как минимум и Россию, и Украину", - отметил он. он.

Эксперт заявил, что пока не видит такого предложения и вполне возможно, что оно сейчас не возникнет, а будет формироваться позже.

После этих визитов и переговоров китайцы сделают паузу, скажут, что стороны не готовы и через некоторое время вернутся с предложением. Сама идея китайского посредничества многих привлекает. Китай - это серьезная страна с большим потенциалом, которая может при определенных обстоятельствах стать гарантом. Для этого надо, чтобы эти обстоятельства возникли – пока я не вижу такой перспективы", - считает Семиволос.