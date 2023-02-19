Китай должен осудить Москву и принудить ее к миру, - дипломат Лубкивский
Если Китай считает, что нельзя нарушать территориальную целостность стран, то он должен заставить Путина убраться и покинуть территорию Украины
Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Данило Лубкивский.
"Если Китай считает, что нельзя нарушать территориальную целостность, то он должен нажать Кремль и заставить Путина убраться и покинуть территорию Украины", - отметил он.
По мнению Лубкивского, позиция Китая как важной страны принципиально значима для Украины, но должна быть категорическая ясность.
Китай в свое время присоединился к Будапештскому меморандуму, который гарантировал Украине безопасность после передачи ядерного оружия. Важно, чтобы Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН своими действиями не спровоцировал эскалации, не нанес ущерба глобальному миру и безопасности. Китай должен осудить Москву и принудить ее к миру. Эта война невыгодна даже Китаю", - считает дипломат.
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