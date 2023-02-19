Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Данило Лубкивский.

"Если Китай считает, что нельзя нарушать территориальную целостность, то он должен нажать Кремль и заставить Путина убраться и покинуть территорию Украины", - отметил он.

По мнению Лубкивского, позиция Китая как важной страны принципиально значима для Украины, но должна быть категорическая ясность.

Китай в свое время присоединился к Будапештскому меморандуму, который гарантировал Украине безопасность после передачи ядерного оружия. Важно, чтобы Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН своими действиями не спровоцировал эскалации, не нанес ущерба глобальному миру и безопасности. Китай должен осудить Москву и принудить ее к миру. Эта война невыгодна даже Китаю", - считает дипломат.