Китай до сих пор занимает позицию, действующую на пользу России, - дипломат Чалый
Дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чалый отметил, что Китай должен действовать в соответствии со своей новой ролью в мире
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Си Цзиньпин провел встречу с президентом США Байденом. Они обсудили вопросы конкуренции, вопросы сотрудничества. Очевидно, что Китай занимает позицию, которая сейчас на пользу России. Неизвестно, что везут транспортными самолетами в Россию из Китая. Пока Китай будет играть такую игру, покоя не будет", - заметил Чалый.
По словам дипломата, Китай уже хочет выйти на лидирующие позиции в мире.
"Китай должен действовать в соответствии со своей новой ролью в мире. Китай уже хочет выйти на лидирующие позиции в мире в ближайшие 10-15 лет не только в экономике. Поэтому в отношении стран-спонсоров терроризма нужно действовать совместно со всеми ключевыми странами мира. Иначе мир будет разрушен, и порядок в мире они не наладят", – подчеркнул Чалый.
- С начала российского вторжения в Украину Китай играл решающую, хотя публично малозаметную роль в принятии стратегических решений как в Вашингтоне, так и в Москве.
- Китай призвал Украину и Россию поскорее начать мирные переговоры, чтобы не допустить эскалации. Такое заявление сделали после очередного массированного ракетного удара РФ по мирным городам Украины 23 ноября
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