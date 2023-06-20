Китай четко показал, что позиция Америки для него важнее поддержки России, - эксперт-международник Краев
Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев считает, что Блинкену удалось убедить Китай, что помогать России им не выгодно
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Ключевым выводом визита Блинкена в Китай является то, что стороны согласились не соглашаться. Задача Блинкена не заключалась в том, чтобы убедить Китай не делать того, что Китай и так пытается делать. То есть не поставлять вооружение РФ, не провоцировать ситуацию вокруг Тайваня, не помогать КНДР. Ключевая роль Блинкена заключалась в том, чтобы четко донести последствия таких решений", - пояснил Краев.
По словам эксперта-международника, во время визита в Китай Блинкен четко поставил условия.
"Если Китай будет поставлять России вооружение, комплектуя, ресурсы, то никакой торговли и никакого обмена технологиями. А для китайцев – это более 25% их товарооборота, для них – это стратегический вопрос. Американские военные технологии для Китая являются вопросом модернизации собственной армии. Блинкену удалось показать Китаю, что помогать России им не выгодно. Китай своим поведением четко показал, что позиция Америки и торговля с американцами для него выглядит важнее поддержки России", - подчеркнул Краев.
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