Китай будет выращивать "собственно НАТО", - эксперт-международник Краев
Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", считает, что в перспективе 5-10 лет Китай будет выращивать из шанхайского сотрудничества определенный блок безопасности, чтобы было что противопоставить американцам
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Эксперт-международник прокомментировал перспективы развития ШОС (Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году, в которую входят 9 стран – ред.).
"Наибольшие ястребы ШОС хотят сделать противовес НАТО, то есть они понимают, что началась новая холодная война с центром уже не в Москве, а на Востоке, условно в Пекине. Но центрально-восточная Азия до сих пор не готова к чему-то резкому, потому что только заканчивается проект ОДКБ по невыполнению основным гарантом своих полномочий", - пояснил эксперт - международник.
Александр Краев выразил сомнение, что ШОС будет альтернативой НАТО, а вот относительно альтернативы ООН, это вполне возможно. Потому что есть определенные региональные проекты сотрудничества, общие курсы в экономике, энергетике, сельском хозяйстве – это все в ШОС уже выполняется несколько лет.
"Но по настроению Китая, как мы видим, что ему нужно что-то большее. ООН себя компрометирует, соответственно, Китай не спешит сравниваться с такой организацией, потому что ему нужна весомая и мощная поддержка. Китаю нужен свой блок, "свое НАТО". мнение, в перспективе 5-10 лет Китай будет выращивать из шанхайского сотрудничества определенный блок безопасности, чтобы было что противопоставить американцам", - отметил Краев .
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