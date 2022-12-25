Об этом сообщает AP.

Ван И во время видеоконференции в Пекине заявил, что Китай будет "углублять взаимное стратегическое доверие и взаимовыгодное сотрудничество" с Россией.

Также министр иностранных дел Китая сказал. что в ситуации по войне в Украине Китай придерживался "фундаментальных принципов объективности и беспристрастности".

"Что касается кризиса в Украине, мы последовательно придерживались фундаментальных принципов объективности и беспристрастности, не предпочитая одну или другую сторону и не подливая масла в огонь, тем более не ища эгоистических выгод из ситуации", - сказал глава китайского МИД.

Также он обвинил США в том, что они способствуют ухудшению отношений между двумя величайшими экономиками мира. По словам Ван И, Пекин "решительно отверг ошибочную политику США в отношении Китая".

"Соединенные Штаты упорно продолжают рассматривать Китай как своего главного конкурента и участвовать в откровенной блокаде, подавлении и провокациях против Китая", - сказал он.

Китай уже обвинил Америку в запугивании, когда отказался от своих претензий на широкую часть западной части Тихого океана. Также отношения между странами ослабил и отказ Пекина осудить вторжение в Украину и присоединиться к другим странам во введении санкций против РФ. Впрочем, Ван И отметил, что Китай будет стремиться вернуть отношения с США в нормальное русло.

21 декабря лидер Китая Си Цзиньпин встретился с заместителем секретаря Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и призвал к поиску дипломатических путей прекращения войны России против Украины.