Китай будет "углублять взаимное стратегическое доверие и взаимовыгодное сотрудничество" с Россией, - МИД КНР
Глава МИД Китая Ван И защитил позицию страны относительно войны в Украине и заявил, что и дальше будут углублять взаимное доверие и сотрудничество с Россией
Об этом сообщает AP.
Ван И во время видеоконференции в Пекине заявил, что Китай будет "углублять взаимное стратегическое доверие и взаимовыгодное сотрудничество" с Россией.
Также министр иностранных дел Китая сказал. что в ситуации по войне в Украине Китай придерживался "фундаментальных принципов объективности и беспристрастности".
"Что касается кризиса в Украине, мы последовательно придерживались фундаментальных принципов объективности и беспристрастности, не предпочитая одну или другую сторону и не подливая масла в огонь, тем более не ища эгоистических выгод из ситуации", - сказал глава китайского МИД.
Также он обвинил США в том, что они способствуют ухудшению отношений между двумя величайшими экономиками мира. По словам Ван И, Пекин "решительно отверг ошибочную политику США в отношении Китая".
"Соединенные Штаты упорно продолжают рассматривать Китай как своего главного конкурента и участвовать в откровенной блокаде, подавлении и провокациях против Китая", - сказал он.
Китай уже обвинил Америку в запугивании, когда отказался от своих претензий на широкую часть западной части Тихого океана. Также отношения между странами ослабил и отказ Пекина осудить вторжение в Украину и присоединиться к другим странам во введении санкций против РФ. Впрочем, Ван И отметил, что Китай будет стремиться вернуть отношения с США в нормальное русло.
- 21 декабря лидер Китая Си Цзиньпин встретился с заместителем секретаря Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и призвал к поиску дипломатических путей прекращения войны России против Украины.
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