Об этом пишет Kyodo.

В начале этого месяца Китай ввел дополнительные таможенные процедуры, приведшие к продлению времени на таможенном контроле. Эта ситуация вынудила некоторые предприятия в Китае отказаться от импорта морепродуктов из Японии.

По информации от осведомленных источников, японское министерство иностранных дел и министерство сельского хозяйства начали обсуждать возможные пути решения этой проблемы.

Отмечается, что Токио планирует приступить к сбросу воды из Фукусимы в океан примерно летом, но Китай категорически выступает против этого плана. 7 июля таможенные органы Китая заявили в заявлении, что они "сохранят высокую степень бдительности" и "вовремя примут все необходимые меры в соответствии с развитием ситуации".

Начало всеобщего тестирования состоялось вскоре после публикации заявления, в котором отмечалось, что для таможенного оформления охлажденных продуктов нужно выделить около двух недель, а для замороженных морепродуктов - около одного месяца. По информации источников, радиационные исследования морепродуктов были проведены только в Японии, но не производились в Китае.

После аварии на АЭС в Фукусиме в 2011 году, вызванной мощным землетрясением и цунами, Китай установил запрет на импорт продуктов питания из Фукусимы и девяти других префектур Японии. В случае, если начнется сброс воды с АЭС в Фукусиме в океан, Пекин может еще больше усилить контроль над импортом продуктов питания из Японии.

Что известно о плане Японии по выбросу очищенной радиоактивной воды в океан

Во вторник, 4 июля, Гросси встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой и передал ему отчет МАГАТЭ , в котором говорилось, что план сброса воды соответствует международным стандартам безопасности и будет иметь незначительное радиологическое влияние на людей и окружающую среду в случае его реализации.

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

Очищенную воду планируют постепенно сбрасывать в море на расстоянии 1 километра от электростанции через подводный тоннель после разбавления ее морской водой в концентрации 1:40, разрешенной японскими стандартами безопасности.

Также позже, 7 июля, Китай, крупнейший покупатель японских морепродуктов, запретил импорт продуктов питания из десяти префектур Японии и ввел усиленный контроль за наличием радиоактивных веществ в остальной части японской продукции.

8 июля управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

Позже Северная Корея раскритиковала МАГАТЭ за одобренный план сброса очищенной воды с "Фукусимы". По словам высокопоставленного чиновника министерства земельных ресурсов и охраны окружающей среды, запланированный сброс воды будет иметь "роковое негативное влияние на человеческие жизни, безопасность и экологическую среду".

Впоследствии стало известно, что Гонконг запретит ввоз морепродуктов из многих японских префектур, если Токио продолжит реализацию плана по сбросу в океан очищенной радиоактивной воды с поврежденной АЭС "Фукусима".

13 июля Европейский Союз заявил , что отменит ограничения на импорт пищевых продуктов из Японии.