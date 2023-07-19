Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Китай будет углубленно проверять импортируемые из Японии морепродукты на наличие радиоактивных веществ

Китай будет углубленно проверять импортируемые из Японии морепродукты на наличие радиоактивных веществ

19 июля, 2023 среда
09:56
Экономика морепродукты

Китай усилил проверки импортируемых из Японии морепродуктов с целью выявления радиоактивных веществ. Этот шаг воспринимается как попытка давления на Токио, чтобы удержать его от слива обработанной радиоактивной воды из поврежденной АЭС Фукусима в океан

Об этом пишет Kyodo.

В начале этого месяца Китай ввел дополнительные таможенные процедуры, приведшие к продлению времени на таможенном контроле. Эта ситуация вынудила некоторые предприятия в Китае отказаться от импорта морепродуктов из Японии.

По информации от осведомленных источников, японское министерство иностранных дел и министерство сельского хозяйства начали обсуждать возможные пути решения этой проблемы.

Отмечается, что Токио планирует приступить к сбросу воды из Фукусимы в океан примерно летом, но Китай категорически выступает против этого плана. 7 июля таможенные органы Китая заявили в заявлении, что они "сохранят высокую степень бдительности" и "вовремя примут все необходимые меры в соответствии с развитием ситуации".

Начало всеобщего тестирования состоялось вскоре после публикации заявления, в котором отмечалось, что для таможенного оформления охлажденных продуктов нужно выделить около двух недель, а для замороженных морепродуктов - около одного месяца. По информации источников, радиационные исследования морепродуктов были проведены только в Японии, но не производились в Китае.

После аварии на АЭС в Фукусиме в 2011 году, вызванной мощным землетрясением и цунами, Китай установил запрет на импорт продуктов питания из Фукусимы и девяти других префектур Японии. В случае, если начнется сброс воды с АЭС в Фукусиме в океан, Пекин может еще больше усилить контроль над импортом продуктов питания из Японии.

Что известно о плане Японии по выбросу очищенной радиоактивной воды в океан

Во вторник, 4 июля, Гросси встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой и передал ему отчет МАГАТЭ , в котором говорилось, что план сброса воды соответствует международным стандартам безопасности и будет иметь незначительное радиологическое влияние на людей и окружающую среду в случае его реализации.

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

Очищенную воду планируют постепенно сбрасывать в море на расстоянии 1 километра от электростанции через подводный тоннель после разбавления ее морской водой в концентрации 1:40, разрешенной японскими стандартами безопасности.

Также позже, 7 июля, Китай, крупнейший покупатель японских морепродуктов, запретил импорт продуктов питания из десяти префектур Японии и ввел усиленный контроль за наличием радиоактивных веществ в остальной части японской продукции.

8 июля управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

Позже Северная Корея раскритиковала МАГАТЭ за одобренный план сброса очищенной воды с "Фукусимы". По словам высокопоставленного чиновника министерства земельных ресурсов и охраны окружающей среды, запланированный сброс воды будет иметь "роковое негативное влияние на человеческие жизни, безопасность и экологическую среду".

Впоследствии стало известно, что Гонконг запретит ввоз морепродуктов из многих японских префектур, если Токио продолжит реализацию плана по сбросу в океан очищенной радиоактивной воды с поврежденной АЭС "Фукусима".

13 июля Европейский Союз заявил , что отменит ограничения на импорт пищевых продуктов из Японии.

Мир
Китай
Япония
Читайте также:
обстріл, ППО
18 июля, 2023 вторник
Ночная атака: на Николаевщине попадание в объект промышленности, на Одесчине обломки повредили портовую инфраструктуру и дома, есть пострадавший
голова МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян
18 июля, 2023 вторник
Иран заявил о поддержке территориальной целостности Украины
Бахмут
18 июля, 2023 вторник
На Бахмутском направлении изменилась конфигурация российских войск, однако качество осталось прежним, - майор Кудряшов
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.64
    Покупка 36.64
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.96
    Продажа 41.94
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
19 июля
11:19
Россияне на ТОТ не производят выплат роженицам, не имеющим российского паспорта
11:10
Из-за действий оккупантов энергодарцы страдают от ядовитой пыли из золоотвалов Запорожской ТЭС
11:05
Эксклюзив
Интенсивность обстрелов возросла, но военная ситуация контролируемая, - глава Купянского РВА
11:05
В Болгарии задержан мужчина, который в соцсетях угрожал убить министра обороны
11:04
Война. Средства. Сериалы.
10:51
Северная Македония одобрила изменения в конституцию ради вступления в Евросоюз
10:50
Обзор
Кыргызстан помогает России получать запрещенную технику, а Путин живет в параллельной реальности. Акценты мировых СМИ 19 июля
10:47
В РФ "исчезают" украинские дети-сироты, которых оккупанты вывозили в Беларусь "на оздоровление", - росСМИ
10:47
В Украине впервые провели трансплантацию костного мозга ребенку с остеопетрозом
10:34
Обновлено
Ночная атака на Украину: есть разрушения в Одесской, Житомирской, Херсонской и Николаевской областях, пострадали по меньшей мере 7 человек
10:33
Инфографика
доллар
Курс валют 19 июля: что с ценами в обменниках Украины
10:22
Координировала удары врага по админзданиям: в Николаевской области СБУ задержала агентку РФ
10:01
OPINION
Путин на растяжке
09:56
Обновлено
Враг атаковал Кропивницкий ракетами
09:55
LG представила последнюю модель искусственного интеллекта, разработанную для профессионального использования.
09:42
Эксклюзив
Сергей Згурец
ВСУ продвигаются по саперным подразделениям по ручному разминированию, это сдерживает маневровые действия во время наступления, - Згурец
09:39
В Украине рассматривают новый маршрут для реализации "зернового соглашения" через Румынию и Болгарию
09:18
Силы ПВО ночью уничтожили 14 вражеских ракет и 23 дрона
09:00
ВСУ ведут наступление на 3 направлениях, оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василовки
08:46
Инфографика
Россия потеряла за сутки в Украине 470 военных, 6 крылатых ракет и 46 БПЛА, - Генштаб ВСУ
08:39
Россия выбирает между усилением Днепровской группировки и противостоянием контрнаступления ВСУ в Запорожье, - разведка Британии
08:31
Эксклюзив
В район Авдеевки приехали новые войска РФ, – глава МВА Барабаш
08:00
OPINION
Украине нужно побольше "Уолкеров"
07:55
Антониу Гутерреш
Гутерреш предупредил о рисках ИИ для глобального мира и безопасности
07:24
Обновлено
В Крыму прогремели взрывы, оккупационные власти заявили о пожаре на полигоне и эвакуации жителей 4 населенных пунктов
07:03
Запорожсталь
Запорожсталь призвала налоговую не нарушать закон и возместить НДС
06:52
Урсула фон дер Ляен: Важно разблокировать Черное море, чтобы продолжить экспорт зерна из Украины
06:36
Северная Корея выпустила еще две баллистические ракеты в сторону Восточного моря
06:23
ВСУ имеют тактические успехи вдоль границ Харьковской и Луганской областей, - ISW
05:54
Госдеп США
Россия продолжает использовать продовольствие как оружие и далее получает рекордную прибыль от экспорта, - Госдеп США
05:25
Обновлено
В Беларусь прибыла шестая колонна вагнеровцев: сколько боевиков в стране
04:47
"Он действительно хороший человек": новый тренер "Челси" признался, что уже разговаривал с Мудриком
03:36
"Очень жалко: в Финляндии отреагировали на выход РФ из "зернового соглашения"
02:56
Легендарного голкипера ван дер Сара выписали из реанимации
01:45
Кулеба
Кулеба на заседании ООН зачитал отрывки из дневников детей в оккупации
01:00
Лига чемпионов: результаты всех матчей первого квалификационного раунда
00:48
На Донетчине в результате обстрела пострадал 1-летний ребенок
00:27
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 18 июля
00:03
Увидели Бучу и возвращаются домой с правдой о войне - Зеленский о встрече с африканскими журналистами
00:03
Саудовская Аравия и Турция ведут тайные переговоры о возвращении похищенных РФ детей в Украину, к дискуссиям присоединяется Абрамович, - FT
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV