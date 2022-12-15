Китай будет превращать Россию в свою колонию, - аналитик фонда Деминициативы Бурковский
Исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский отметил, что Китай пользуется ослаблением России и изоляцией от Запада
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Китай будет пытаться занять все ниши, из которых вышли западные компании в России. Россия ищет варианты получения китайских микрочипов, чтобы использовать в своем военном вооружении. Россияне официально выражают недовольство, что Китай не позволяет свои новейшие чипы, используемые в китайском оборонном комплексе, поставлять в Россию. Китай будет дальше ждать, если Россия проиграет кампанию 2023 года, они не будут поставлять россиянам микрочипы", - подчеркнул Бурковский.
По словам аналитика, в Китае опасаются, что наши партнеры могут найти противодействие китайскому оружию.
"В Китае опасаются того, что китайское оборудование попадет в наши руки и, соответственно, попадет в руки наших западных союзников. И Запад найдет противодействие китайскому оружию. Китай будет держать Россию на дистанции, не подпуская к себе, но все больше привязывая российскую экономику к своей. Китай будет превращать Россию в свою колонию в экономическом смысле", - пояснил Бурковский.
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