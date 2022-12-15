Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Китай будет пытаться занять все ниши, из которых вышли западные компании в России. Россия ищет варианты получения китайских микрочипов, чтобы использовать в своем военном вооружении. Россияне официально выражают недовольство, что Китай не позволяет свои новейшие чипы, используемые в китайском оборонном комплексе, поставлять в Россию. Китай будет дальше ждать, если Россия проиграет кампанию 2023 года, они не будут поставлять россиянам микрочипы", - подчеркнул Бурковский.

По словам аналитика, в Китае опасаются, что наши партнеры могут найти противодействие китайскому оружию.

"В Китае опасаются того, что китайское оборудование попадет в наши руки и, соответственно, попадет в руки наших западных союзников. И Запад найдет противодействие китайскому оружию. Китай будет держать Россию на дистанции, не подпуская к себе, но все больше привязывая российскую экономику к своей. Китай будет превращать Россию в свою колонию в экономическом смысле", - пояснил Бурковский.

9 декабря США планируют ввести санкции против России и Китая из-за иранских дронов в войне в Украине и за незаконное рыболовство Пекина в Тихом океане

Темпы уровня экономического роста Америки в 2022 году могут впервые превысить динамику экономики Китая.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb