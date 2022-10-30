Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Эта так называемая дружба без границ имеет четко определенные в настоящее время границы, которые определяются тем, что КНР пока не помогает Российской Федерации военно или военно-технически. Или не помогает РФ в больших масштабах обходить санкции, наложенные на Россию", - сказал Юрий Пойта.

Руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network отметил, что китайско-российские отношения будут только усугубляться, ведь Китай настроен поддерживать Россию и ее экономику.

"Но все же мы видим усиление взаимодействия между этими странами. И я думаю, что в краткосрочной и долгосрочной перспективе этот тренд будет оставаться и все же отношения будут углубляться. Китай будет поддерживать РФ и ее экономику, в том числе предоставляя свои рынки для того политического режима, который сейчас есть в России", - добавил он.

22 октября стало известно, что Китай осудил санкции ЕС против Ирана.

Коммунистическая партия Китая на своем 20 съезде утвердила Си Цзиньпина на третий пятилетний срок пребывания в должности генерального секретаря Компартии.

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