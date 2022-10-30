Китай будет поддерживать РФ и ее экономику, предоставляя свои рынки для российского режима, - китаевед Пойта
Руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network Юрий Пойта выразил мнение, что китайско-российские отношения будут только углубляться, ведь Китай настроен поддерживать Россию и ее экономику
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Эта так называемая дружба без границ имеет четко определенные в настоящее время границы, которые определяются тем, что КНР пока не помогает Российской Федерации военно или военно-технически. Или не помогает РФ в больших масштабах обходить санкции, наложенные на Россию", - сказал Юрий Пойта.
Руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network отметил, что китайско-российские отношения будут только усугубляться, ведь Китай настроен поддерживать Россию и ее экономику.
"Но все же мы видим усиление взаимодействия между этими странами. И я думаю, что в краткосрочной и долгосрочной перспективе этот тренд будет оставаться и все же отношения будут углубляться. Китай будет поддерживать РФ и ее экономику, в том числе предоставляя свои рынки для того политического режима, который сейчас есть в России", - добавил он.
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