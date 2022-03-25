Китай будет играть "конструктивную роль" в окончании войны в Украине, - Си Цзиньпин

Об этом сообщает CNN .

При этом глава КНР подчеркнул, что международное сообщество должно действительно способствовать мирным переговорам, создавать условия для политического урегулирования и добиваться возвращения Украины к миру.

"Китай будет продолжать играть конструктивную роль в этом отношении", – заявил Си Цзиньпин.

Глава КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что конфликты, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам .