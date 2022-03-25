Китай будет играть "конструктивную роль" в окончании войны в Украине, - Си Цзиньпин
Лидер Китая Си Цзиньпин в беседе с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном заявил, что страна будет играть конструктивную роль в установлении мира в Украине
Об этом сообщает CNN .
При этом глава КНР подчеркнул, что международное сообщество должно действительно способствовать мирным переговорам, создавать условия для политического урегулирования и добиваться возвращения Украины к миру.
"Китай будет продолжать играть конструктивную роль в этом отношении", – заявил Си Цзиньпин.
- Глава КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что конфликты, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам .
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