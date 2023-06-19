Китай будет до последнего удерживать государственность РФ на плаву, – эксперт-международник Харитонов
Россия – это страна, которая обеспечивает китайское геополитическое пространство, поэтому КНР будет до последнего удерживать ее государственность на плаву
Об этом в эфире Еспресо заявил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" и главный координатор проекта Free Hong Kong Center Артур Харитонов.
"Россия - это страна, которая обеспечивает китайское геополитическое пространство. Сейчас все ключевое внимание мира сосредоточено на России. Это значит, по мнению компартии Китая, что мир не в силах смотреть на преступления самого Китая. Для них важно подпитывать это государство, важно, чтобы война продолжилась определенным образом, Россия не проигрывала. По их мнению, это истощает их ключевых противников. Следует понимать, что Китай не нейтральная сторона, а партнер, союзник, друг России. Это страна, которая будет до последнего удерживать ее государственность на плаву", – считает он.
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