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Китай будет до последнего удерживать государственность РФ на плаву, – эксперт-международник Харитонов

19 июня, 2023 понедельник
11:50
Мир

Россия – это страна, которая обеспечивает китайское геополитическое пространство, поэтому КНР будет до последнего удерживать ее государственность на плаву

Об этом в эфире Еспресо заявил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" и главный координатор проекта Free Hong Kong Center Артур Харитонов.

"Россия - это страна, которая обеспечивает китайское геополитическое пространство. Сейчас все ключевое внимание мира сосредоточено на России. Это значит, по мнению компартии Китая, что мир не в силах смотреть на преступления самого Китая. Для них важно подпитывать это государство, важно, чтобы война продолжилась определенным образом, Россия не проигрывала. По их мнению, это истощает их ключевых противников. Следует понимать, что Китай не нейтральная сторона, а партнер, союзник, друг России. Это страна, которая будет до последнего удерживать ее государственность на плаву", – считает он.

  • Ранее ряд СМИ обнародовал информацию, что в подраздел "Ахмат" поступили китайские бронемашины Tiger.
  • Западные эксперты, изучавшие иранский дрон-камикадзе, сбитый в Украине, заявили о деталях , изготовленных в Китае в начале 2023 года. Это может означать, что Пекин является поставщиком.
  • Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Китай не оказывал России военную или какую-либо другую помощь в войне против Украины
Россия
Китай
Война с Россией
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