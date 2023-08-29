Китай больше не будет требовать от туристов обязательных COVID-тестов
С 30 августа Китай больше не будет требовать отрицательного результата теста на COVID-19 у туристов
О таких изменениях объявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь объявил на брифинге в Пекине, пишет AP .
Следовательно, со среды в стране больше не потребуют негативного результата теста на коронавирус для прибывших путешественников. Считается, что это стало важной вехой в открытии Китая остальному миру после трехлетней изоляции, которая началась с закрытием границ в марте 2020 года.
Отмечается, в январе Китай отменил карантинные требования для своих граждан, путешествующих из-за границы, и за последние несколько месяцев постепенно расширил список стран, куда могут путешествовать китайцы, также в стране увеличили количество международных рейсов.
В то же время политику "нулевого уровня заболеваемости COVID-19" страна прекратила только в декабре, после лет сильных ограничений, иногда включавших локдауны для целых городов и длительные карантины для инфицированных людей. В рамках этих мероприятий прибывающие в КНР путешественники должны были проходить недельный карантин в определенных правительством отелях.
Отмена COVID-ограничений в Китае
1 декабря 2022 года сообщалось , что Китай объявит об ослаблении ограничений из-за COVID-19, повлекших массовые протесты в стране впервые с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.
Впоследствии страна объявила о кардинальных изменениях в своей национальной борьбе с пандемией, что является наиболее явным и значительным признаком того, что центральное правительство отходит от политики "нулевого коронавируса". А в конце декабря в стране заявили об отмене карантина для иностранцев.
В 2023 году, несмотря на распространение нового штамма коронавируса, 7 января Китай отклонил предложения США получить вакцины от COVID-19. Тогда в обнародованных данных о смертях от коронавируса говорилось, что с 8 декабря по 12 января в больницах скончались 59 938 человек.
21 января главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ву Цзунью заявил , что 80% населения Китая инфицировано COVID-19.
В марте китайцы начали выдавать иностранным туристам визы всех типов.
Уже с 29 апреля в Китай можно было попасть при наличии только экспресс-теста на антиген коронавируса, страна больше не требовала ПЦР-теста.
5 мая гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреис объявил о завершении чрезвычайной ситуации по COVID-19.
В июне в Китае прогнозировали новые волны COVID-19 каждые 6 месяцев.
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