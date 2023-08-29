О таких изменениях объявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь объявил на брифинге в Пекине, пишет AP .

Следовательно, со среды в стране больше не потребуют негативного результата теста на коронавирус для прибывших путешественников. Считается, что это стало важной вехой в открытии Китая остальному миру после трехлетней изоляции, которая началась с закрытием границ в марте 2020 года.

Отмечается, в январе Китай отменил карантинные требования для своих граждан, путешествующих из-за границы, и за последние несколько месяцев постепенно расширил список стран, куда могут путешествовать китайцы, также в стране увеличили количество международных рейсов.

В то же время политику "нулевого уровня заболеваемости COVID-19" страна прекратила только в декабре, после лет сильных ограничений, иногда включавших локдауны для целых городов и длительные карантины для инфицированных людей. В рамках этих мероприятий прибывающие в КНР путешественники должны были проходить недельный карантин в определенных правительством отелях.