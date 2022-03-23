Китай блокирует исключение России из G20
Китай не готов проголосовать за исключение России из "Группы двадцати" из-за ее войны в Украине
Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Китая Ванг Венбин, пишет Европейская правда.
"Ни один член не имеет права исключать другую страну. G20 должен внедрять настоящую многовекторность, усиливать единство и сотрудничество", - сказал спикер.
Он отметил, что G20 нужно дальше сотрудничать для решения общих проблем, в частности, экономического восстановления после пандемии коронавируса, а Россия является "важным членом" группы.
- Напомним, Китай пытается снять вопрос войны России в Украине с повестки дня G20.
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