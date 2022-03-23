Китай блокирует исключение России из G20

Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Китая Ванг Венбин, пишет Европейская правда.



"Ни один член не имеет права исключать другую страну. G20 должен внедрять настоящую многовекторность, усиливать единство и сотрудничество", - сказал спикер.



Он отметил, что G20 нужно дальше сотрудничать для решения общих проблем, в частности, экономического восстановления после пандемии коронавируса, а Россия является "важным членом" группы.

Напомним, Китай пытается снять вопрос войны России в Украине с повестки дня G20.



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