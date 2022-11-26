Китай бьет суточные рекорды по количеству больных коронавирусом

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения страны, обнародованные 26 ноября.

Отмечается, что 25 ноября Китай сообщил о 35 183 новых инфицированиях COVID-19, из которых 3 474 были симптомами, а 31 709 были бессимптомными. Днем ранее в КНР зафиксировали 32 943 инфицированных коронавирусом.

Случаи инфицирования коронавирусом были зафиксированы почти во всех провинциях Китая, в пятницу в каждой из провинций Хэбэй, Сычуань, Шаньси и Цинхай было зарегистрировано более тысячи новых случаев. Впрочем, основное количество новых случаев было зарегистрировано в Чунцине и Гуанчжоу.

Согласно официальной статистике, никто из них не умер в результате болезни. Количество летальных исходов в стране осталось на цифре 5232.

11 ноября китайские власти решили ослабить определенные ограничения в отношении наводнений, в том числе количество карантинных дней для путешественников. Также власти Китая отменили идентификацию и изоляцию тех, кто контактировал с потенциально больным ковидом человеком.

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