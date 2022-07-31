Китай атакует Тайвань, только если будет провозглашена независимость острова, - китаевед Коваль

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Китайцы очень четко заявили, что основанием для атаки на Тайвань будет объявление независимости острова, а не визит американских чиновников. Провозглашение независимости Тайваня не произойдет за один день. Они должны провести референдум, объявить о решении и утвердить его. Сейчас об этом речь не идет. Поэтому нужно разделять угрозу Тайваню и Нэнси Пелоси. И если бы был атакован самолет Пелоси, то это уже была бы война не за Тайвань, а война между США и Китаем", - пояснил Коваль.

Китаевед подчеркнул, что в ситуации с Украиной и Тайванем очень большая разница.

"Байден во время своего азиатского турне подчеркнул, что США будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая. У Тайваня с США есть соглашение, по которому Соединенные Штаты Америки обязались защищать остров. Более того, Тайвань уже имеет оружие, которое мы только просим передать нам. У них уже есть истребители F-16 и ракеты дальнего действия", – добавил он.



10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну , если Тайвань провозгласит независимость. 11 июня министр обороны США Ллойд Остин пообещал в дальнейшем поддерживать Тайвань на фоне агрессивной риторики Китая.

29 июля на официальном аккаунте 80-й армии Народно-освободительной армии Китая в Weibo (китайский аналог Twitter и Facebook) на фоне заявлений о возможном визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань появилось сообщение: "Готовьтесь к бою!"

30 июля Тайвань поднял в небо истребители с авиабазы Chiayi Air Base. В это время спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси направляется в самолете на остров, против чего выступал Китай.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb