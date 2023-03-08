Китай анализирует ход войны в Украине и изучает, как противодействовать Javelin и сбивать спутники Starlink, - Reuters
Китайский ВПК исследует ошибки РФ в войне против Украины на фоне возможного конфликта с США: в частности, анализирует, как противодействовать Javelin и Starlink
Об этом пишут Reuters со ссылкой на собственные исследования.
Журналисты отчитывались о проведении обзора почти 100 статей в более чем 20 китайских оборонных журналах: данные свидетельствуют об "усилиях китайского военно-промышленного комплекса по тщательному изучению влияния американского оружия и технологий, которые могут быть применены против китайских войск в войне за Тайвань".
Сообщается, что, по мнению китайских военных исследователей, Китаю нужна возможность сбивать низкоорбитальные спутники Starlink и защищать танки и вертолеты от ракет Javelin. Так, специалисты изучают боевые действия в Украине, планируя возможный конфликт с силами США в Азии.
"Хотя китайские официальные лица избегают любых откровенно критических комментариев по поводу действий Москвы или боевых действий, призывая к миру и диалогу, статьи в общедоступных журналах более откровенны в оценке российских недостатков", - говорится в тексте Reuters.
Так, китайские эксперты изучают роль сети Starlink, обеспечивающей связь украинских защитников: КНР стремится найти решение, как вывести из строя эту систему. Также Пекин будет больше инвестировать в боевые беспилотники, которые уже тестирует в воздушном пространстве Тайваня.
"В октябрьской статье в официальном журнале администрации отмечалось, что Китай должен улучшить свою способность защищать военную технику ввиду "серьезных повреждений российских танков, бронетехники и военных кораблей", нанесенных ракетами Stinger и Javelin, которыми управляют украинские военные", - добавили в информагентстве .
- Напомним, Соединенные Штаты обсуждают с близкими союзниками возможность введения новых санкций против Китая в случае, если Пекин окажет военную поддержку России для ведения полномасштабной войны в Украине.
- В частности, лидер Китая Си Цзиньпин обвинил Запад во главе с Соединенными Штатами Америки в "сдерживании и окружении", что создает проблемы для развития КНР.
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