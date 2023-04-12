Китай 16-18 апреля планирует закрыть воздушное пространство к северу от Тайваня, - Reuters
Китай планирует закрыть воздушное пространство севернее Тайваня с 16 по 18 апреля, что может существенно повлиять на полеты гражданской авиации в регионе.
Об этом сообщили четыре источника, осведомленных с вопросом, пишет Reuters.
Чиновники за пределами Китая на условиях анонимности заявили, что запрет нарушит работу северного региона полетной информации Тайваня (FIR) и что они не знают о причинах ограничений.
Это происходит в то время, когда Китай завершает многодневные военные учения вокруг самоуправляющегося Тайваня. Их начаты в ответ на недавнюю встречу президента Тайваня Цай Ин Вэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти в Калифорнии, разъярившей Пекин.
Один высокопоставленный чиновник, непосредственно знакомый с этим делом, сказал, что запрет на полеты повлияет на 60-70% рейсов между Северо-Восточной и Юго-Восточной Азией, а также рейсов между Тайванем и Южной Кореей, Японией и Северной Америкой.
По данным OPSGROUP, кооператива авиационной промышленности, который предоставляет консультации по рискам полетов, предварительные ограничения, введенные во время китайских военных учений в августе прошлого года, привели к значительным сбоям в полетах в регионе и дополнительным расходам топлива.
- Напомним, 8 апреля Китай объявил трехдневные военные учения вокруг Тайваня после визита лидера острова в США, во время которых смоделировал точечные удары по острову.
- Сегодня, 12 апреля, министр иностранных дел Джозеф Ву Тайваню заявил , что Пекин может готовиться к началу вторжения на остров.
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