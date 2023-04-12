Об этом сообщили четыре источника, осведомленных с вопросом, пишет Reuters.

Чиновники за пределами Китая на условиях анонимности заявили, что запрет нарушит работу северного региона полетной информации Тайваня (FIR) и что они не знают о причинах ограничений.

Это происходит в то время, когда Китай завершает многодневные военные учения вокруг самоуправляющегося Тайваня. Их начаты в ответ на недавнюю встречу президента Тайваня Цай Ин Вэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти в Калифорнии, разъярившей Пекин.

Один высокопоставленный чиновник, непосредственно знакомый с этим делом, сказал, что запрет на полеты повлияет на 60-70% рейсов между Северо-Восточной и Юго-Восточной Азией, а также рейсов между Тайванем и Южной Кореей, Японией и Северной Америкой.

По данным OPSGROUP, кооператива авиационной промышленности, который предоставляет консультации по рискам полетов, предварительные ограничения, введенные во время китайских военных учений в августе прошлого года, привели к значительным сбоям в полетах в регионе и дополнительным расходам топлива.