Киссинджер указал на ошибки, которые Макрон, Шольц и Байден допускают в условиях глобального кризиса.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эмманюэлю Макрону не хватает понимания стоящих перед ними задач, а лидеру США Джо Байдену - осознание угрозы со стороны Китая
Об этом сообщает Bloomberg .
По словам Киссинджера, у современных европейских политиков нет ориентиров и понимания стоящих перед ними задач. В частности, это касается Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца. Им в пример экс-госсекретарь США поставил первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (1949–1963) и экс-президента Франции Шарля де Голля (1959–1969).
Киссинджер подчеркнул, что геополитика сейчас требует "никсоновской" гибкости, которую обнаруживал 37-й президент США Ричард Никсон, чтобы помочь разрешить конфликты между США и Китаем, а также Россией и Европой.
Кроме того, бывший госсекретарь призвал Джо Байдена не разрешать внутренней политике вмешиваться в геополитические процессы и не разрешить КНР стать гегемоном.
"Китай не должен становиться глобальным гегемоном. Байден и предыдущие администрации были слишком склонны к влиянию внутренних аспектов взгляда на Китай. Важно предотвратить гегемонию Китая или любую другую страну", - подчеркнул 99-летний Киссинджер, который был государственным секретарем США в 1973 - 1977 годах.
- 12 июня Генри Киссинджер заявил, что Запад должен найти место для России даже после ее войны против Украины, чтобы Москва не стала сателлитом Китая.
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