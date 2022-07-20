Об этом сообщает Bloomberg .

По словам Киссинджера, у современных европейских политиков нет ориентиров и понимания стоящих перед ними задач. В частности, это касается Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца. Им в пример экс-госсекретарь США поставил первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (1949–1963) и экс-президента Франции Шарля де Голля (1959–1969).

Киссинджер подчеркнул, что геополитика сейчас требует "никсоновской" гибкости, которую обнаруживал 37-й президент США Ричард Никсон, чтобы помочь разрешить конфликты между США и Китаем, а также Россией и Европой.

Кроме того, бывший госсекретарь призвал Джо Байдена не разрешать внутренней политике вмешиваться в геополитические процессы и не разрешить КНР стать гегемоном.

"Китай не должен становиться глобальным гегемоном. Байден и предыдущие администрации были слишком склонны к влиянию внутренних аспектов взгляда на Китай. Важно предотвратить гегемонию Китая или любую другую страну", - подчеркнул 99-летний Киссинджер, который был государственным секретарем США в 1973 - 1977 годах.

12 июня Генри Киссинджер заявил, что Запад должен найти место для России даже после ее войны против Украины, чтобы Москва не стала сателлитом Китая.

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