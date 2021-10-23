Киссинджер призвал к глобальному сотрудничеству во имя победы над коронавирусом и изменением климата

С таким заявлением политик выступил в Китае, находясь на ежегодном саммите Bund, передает Еспресо.TV.



"Если мир станет националистической ареной для всех стран, будет намного сложнее предотвратить неприятности и избежать конфликтов. Поэтому я надеюсь, что мировые лидеры сначала выполнят свои основные обязанности перед собственным народом и одновременно соединят людей мира общими человеческими связями", - приводит его слова агентство Bloomberg.



При этом Киссинджер высоко оценил решение Пекина прекратить строительство новых угольных электростанций, и сказал, что программа Всемирной организации здравоохранения по профилактике малярии является удачным примером преимуществ глобального сотрудничества.



Справка

Саммит Bund Summit в Шанхае - это трехдневный финансовый форум, который завершается в воскресенье, 24 октября.

Нынешняя программа включает выступления и обсуждения с участием бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра и основателя хеджфонда Bridgewater Associates Рэя Далио.





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