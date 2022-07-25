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Киссинджер объяснил, почему ситуация в мире сейчас опаснее, чем во время холодной войны

25 июля, 2022 понедельник
09:16
Мир

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил, что из-за современных технологий ситуация в мире в условиях агрессии РФ против Украины опаснее, чем была во время холодной войны

Об этом Киссинджер заявил в интервью ZDF .

"Нынешняя ситуация сложнее и поэтому, возможно, опаснее. Вы должны учитывать, что технологии, доступные всем противникам, сложнее и запутаннее, чем во времена холодной войны. Лидерские навыки, которые сейчас необходимы, также должны быть более сложными и требовательными", - сказал Киссинджер.

Он подчеркнул, что Запад обязан иметь готовый ответ на возможное применение РФ ядерного оружия и удержать российского диктатора Владимира Путина от такого шага.

"Способен ли Путин применить ядерное оружие? Это сложная проблема, с которой сталкиваются все ответственные. Применение ядерного оружия, несомненно, пересечет линию, за которой будет очень трудно провести любые границы вообще. И это угроза, с которой страны сталкиваются в течение 80 лет И за 80 лет существования ядерного оружия никто не хотел пересекать этот предел. Если бы это было сделано, Запад должен был бы ответить - четко, чтобы всем было ясно, что ядерное оружие не будут терпеть, как обычное оружие и вооруженные силы. И, конечно, ядерная война - любого масштаба - приведет к такому уровню разрушений, что исключит возможность переговоров", - отметил Киссинджер.

Он выразил убеждение, что Путина удастся удержать от такого шага.

"В конце концов я верю, что Запад может сдержать Путина. Но он должен быть готов отреагировать с максимальной строгостью и серьезностью", - подытожил 99-летний Киссинджер, который был государственным секретарем США в 1973-1977 годах.

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Россия
Владимир Путин
ядерное оружие
война с Россией
США
ядерная война
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