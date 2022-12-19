Рискуя стать обвиняемым в эйджизме, хотя сам уже за пределом, который потенциально может сделать и меня объектом для насмешек младших :)), - все же выскажусь категорически и просто. Украинцы не должны принимать во внимание рефлексии патриарха мировой и американской политики Генри Киссинджера, которыми время от времени 99-летний (!) деятель напоминает о своем существовании.

Когда я слышу очередные апокалиптические прогнозы никсоновского госсекретаря, то вспоминаю давнюю "пионерскую песенку", которой тоже, пожалуй, уже полвека: "Старый старик, ему все равно". Так вот, в очередной раз произнося свое Urbi et Orbi о российско-украинской войне, Киссинджер осознает, что никак не будет отвечать за эти, с позволения сказать, пророчества или рекомендации. Ну, еще раз посмотрим в паспорт на возраст и на временные горизонты, которые вспоминает мистер Генри. Ему действительно безразлично…

В очередной раз, произнося свое Urbi et Orbi о российско-украинской войне, Киссинджер сдает себе дела, что никак не будет отвечать за эти, с позволения сказать, пророчества или рекомендации. Ну, учтем на возраст и на временные горизонты, которые вспоминает мистер Генри. Ему действительно безразлично…

Под претенциозным названием киссинджеровой колонки в The Spectator "Как избежать мировой войны" уже замаскирована логическая ловушка. Мировая война уже идет, поэтому стараться делать вид, что это не так, — значит, вводить и себя, и читателей в заблуждение. У конспирологов, приписывающих американскому главе внешнеполитического ведомства участие в Римском клубе ("мировом правительстве") – появились основания для очередных фантазий. Поскольку Киссинджер говорит об избегании мировой войны, то, вероятно, она пока не входила в планы "глобальной закулисной тусовки богачей", которая началась совершенно неожиданно, а сам сценарий решающим образом подкорректировали украинцы. Поэтому автор колонки вынужден признать, что Украина "впервые в истории стала великим государством". Но вместе с тем, снова впадает в логический блуд, заявляя, что "результатом переговоров между сторонами окончательное подтверждение свободы Украины" (курсив мой. – Авт. ).

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Что ж, "окончательное подтверждение свободы Украины" произошло более 30 лет назад, и уважаемый автор докторской диссертации по политологии, защищенной в 1954 году в Гарварде вполне мог пропустить этот факт… Но, кажется, это лишь очередное подтверждение странного тезиса профессора, — о другом народе, — которое действительно является макабричным по своей сути. Как-то Киссинджер сказал, что "народ, преследуемый две тысячи лет, делает что-то не так". Если честно, то фраза на грани фашизма…

Как-то Киссинджер сказал, что "народ, преследуемый две тысячи лет, делает что-то не так". Если честно, то фраза на грани фашизма…

И о России, — некоей тайной "любви" Киссинджера, — написано, кажется, в том же году. Заключительным пунктом концепции мира эксгоссекретарь определяет сохранение РФ как крепкого государства, поскольку, по его мнению, она исторически "внесла решающий вклад в глобальный баланс и равновесие " (курсив мой. – Авт.). Решающий "вклад в глобальный баланс и равновесие" Россия сделала 24 февраля 2022 года, полностью разрушив представления об этих понятиях в мире. Теперь же возвращение к этому равновесию стоит мировому сообществу очень дорого, а украинцы (которые, видимо, "делают что-то не так") платят за восстановление довоенного status quo и за свою неизвестную до сих пор американскому провидцу независимость кровью и гекатомбами жертв.

Решающий "вклад в глобальный баланс и равновесие" Россия сделала 24 февраля 2022 года, полностью разрушив представления об этих понятиях в мире. Теперь же возвращение к этому равновесию стоит мировому сообществу очень дорого, а украинцы (которые, видимо, "делают что-то не так") платят за восстановление довоенного status quo и за свою неизвестную до сих пор американскому провидцу независимость кровью и гекатомбами жертв

К слову, немного младше Киссинджера папа Франциск, также часто выражающий совершенно удивительные, с точки зрения логики и здравого смысла вещи, кстати, наконец-то признал войну в Украине мировой. "Это мировая война. Не будем забывать об этом. Многие руки мешают котел войны. Это глобально". Но, несмотря на это, без сомнения отрадное прозрение, Хорхе Марио Бергольо неожиданно выяснил в очередной раз изумленной публике, что причиной мировой войны стал… Запад. В частности, его хищная природа и желание завоевать слабого и обессиленного. "Я думаю, что войну начинают, когда империя начинает ослабевать. И когда есть оружие, которое нужно использовать, испытывать и продавать. На карту поставлено очень многое".

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Что можно сказать в ответ. То, с чего начинал. Те, кто пытается навязывать Украине свои - "правильные и резонные" рецепты родом с 1954 года, или же левацкие пацифистские интерпретации совершенно не мирной истории, — прекрасно осознают пустоту своих слов. Потому что не будут нести ответственность за них. Им безразлично, что когда-то за какую-то сотню лет определенный историк назовет их филистерами и фактически провокаторами. Неважно через течение времени и их земное существование.

Апеллировать к Суду Божьему, конечно, можно. Но сегодня лучше просто игнорировать то, что пациенты гериатрического санатория стремятся выдать за откровение.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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