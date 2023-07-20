Кислородная недостаточность
Среди ливня сообщений о злоупотреблениях властителей, об астрономических суммах, украденных у военных, разделенных между своими, брошенных на ветер тщеславия и откровенной глупости, трудно дышать
Когда рассеется туман войны, и, оправившись от бесчеловечного напряжения и победных салютов, общество начнет трезво анализировать масштабы произошедшего на самом деле, то предстанет перед логической дилеммой: списать все на "форс-мажор" и идти дальше или все же попытаться исправить "косяки", сознательное вредительство и реальные преступления своих.
Списать не получится – как бы того ни хотелось и неисправимым романтикам, и, скажем откровенно, апологетам беспамятства. Уж слишком глобальным и шоковым является это испытание, слишком дорогой ценой платит Украина за право быть. А цинизм и злонамеренность тех, кто публично рвал на себе патриотические камуфляжные флиски, а втайне заботился о рейтингах и состояниях, — не сравнимы даже с худшими временами новейшей отечественной истории.
Читайте также: Кино о Паровозе - символ угрожающей деградации
Возможно, мое представление о стране в войне субъективно и консервативно, возможно опыт предшественников, тех, кто когда-то писал о прошлых баталиях, как пытаются нас убедить, устарел. Но действительно первой жертвой войны становится правда, и об этом сказал когда-то давно американский политик Джонсон Гайрам. Ее не сыщешь в тщательно отцензурированном телемарафоне, ее не услышишь в ежедневных "видосиках" главного воина страны. Зато она живет там, на передовой, и в больничных палатах, в кухонных разговорах и исповедях очевидцев.
Скажу откровенно: в последнее время я чувствую что-то вроде кислородной недостаточности. Среди ливня сообщений о злоупотреблениях властителей, об астрономических суммах, украденных у военных, разделенных между своими, брошенных на ветер тщеславия и откровенной глупости, трудно дышать. Особенно когда рядом – ежедневный мартиролог потерь, к которому не привыкнуть, даже если бы очень хотелось.
О чем-то похожем рассказывают и коллеги, и знакомые, об этом же пишут в соцсетях, стараясь хотя бы так постичь новые ощущения, которые подбросила нам жизнь на девятом году войны. Возможно, я живу в своем "пузыре", возможно, где-то за ним есть другое?
А ведь таки есть, когда "народ" желает развлечений, обходя похоронные процессии, затыкая уши от материнского плача, заливая глаза отборным алкоголем в дорогих клубах, в конце концов, нежась на заморских курортах…
Читайте также: Трамплин для пропасти, или Сколько будет продолжаться война
Таки есть, когда в поисках путей к сердцу того "народа", планируют комедийные сериалы с миллионными бюджетами, бодро получают средства на фантастические проекты "восстановления" (причем, в локациях в зоне досягаемости российской артиллерии, даже не ракет).
Когда заключают сделки с сомнительными мошенническими фирмочками для продвижения собственного имиджа "победителей" и "полководцев". Когда систематически и безосновательно ищут "врагов" среди самых преданных союзников, чтобы переложить на кого-то ответственность за собственную инфантильность и невежество.
И имеем в итоге параллельные миры: мир радужных прогнозов, и мир шансов, мир, в котором преуспевают невежды и мошенники, и мир, где по копейке собирают средства для лечения раненых, мир гламура и роскоши, и мир, прошитый осколками…
Эти миры не пересекаются и вряд ли встретятся в ближайшей перспективе. В конце концов не убежден, что даже если бы такое произошло, пошло бы на пользу ситуации сейчас.
Но после войны, после жизни в кардинально противоположных измерениях общество не избежит такой встречи. И, думаю, уже сейчас следует размышлять над тем, чтобы она не стала первым выстрелом новой войны.
Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад" .
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.63
Покупка 36.63Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 40.93Продажа 41.9
- Актуальное
- Важное