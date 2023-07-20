Когда рассеется туман войны, и, оправившись от бесчеловечного напряжения и победных салютов, общество начнет трезво анализировать масштабы произошедшего на самом деле, то предстанет перед логической дилеммой: списать все на "форс-мажор" и идти дальше или все же попытаться исправить "косяки", сознательное вредительство и реальные преступления своих.

Списать не получится – как бы того ни хотелось и неисправимым романтикам, и, скажем откровенно, апологетам беспамятства. Уж слишком глобальным и шоковым является это испытание, слишком дорогой ценой платит Украина за право быть. А цинизм и злонамеренность тех, кто публично рвал на себе патриотические камуфляжные флиски, а втайне заботился о рейтингах и состояниях, — не сравнимы даже с худшими временами новейшей отечественной истории.

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Возможно, мое представление о стране в войне субъективно и консервативно, возможно опыт предшественников, тех, кто когда-то писал о прошлых баталиях, как пытаются нас убедить, устарел. Но действительно первой жертвой войны становится правда, и об этом сказал когда-то давно американский политик Джонсон Гайрам. Ее не сыщешь в тщательно отцензурированном телемарафоне, ее не услышишь в ежедневных "видосиках" главного воина страны. Зато она живет там, на передовой, и в больничных палатах, в кухонных разговорах и исповедях очевидцев.

Скажу откровенно: в последнее время я чувствую что-то вроде кислородной недостаточности. Среди ливня сообщений о злоупотреблениях властителей, об астрономических суммах, украденных у военных, разделенных между своими, брошенных на ветер тщеславия и откровенной глупости, трудно дышать. Особенно когда рядом – ежедневный мартиролог потерь, к которому не привыкнуть, даже если бы очень хотелось.

О чем-то похожем рассказывают и коллеги, и знакомые, об этом же пишут в соцсетях, стараясь хотя бы так постичь новые ощущения, которые подбросила нам жизнь на девятом году войны. Возможно, я живу в своем "пузыре", возможно, где-то за ним есть другое?

А ведь таки есть, когда "народ" желает развлечений, обходя похоронные процессии, затыкая уши от материнского плача, заливая глаза отборным алкоголем в дорогих клубах, в конце концов, нежась на заморских курортах…

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Таки есть, когда в поисках путей к сердцу того "народа", планируют комедийные сериалы с миллионными бюджетами, бодро получают средства на фантастические проекты "восстановления" (причем, в локациях в зоне досягаемости российской артиллерии, даже не ракет).

Когда заключают сделки с сомнительными мошенническими фирмочками для продвижения собственного имиджа "победителей" и "полководцев". Когда систематически и безосновательно ищут "врагов" среди самых преданных союзников, чтобы переложить на кого-то ответственность за собственную инфантильность и невежество.

И имеем в итоге параллельные миры: мир радужных прогнозов, и мир шансов, мир, в котором преуспевают невежды и мошенники, и мир, где по копейке собирают средства для лечения раненых, мир гламура и роскоши, и мир, прошитый осколками…

Эти миры не пересекаются и вряд ли встретятся в ближайшей перспективе. В конце концов не убежден, что даже если бы такое произошло, пошло бы на пользу ситуации сейчас.

Но после войны, после жизни в кардинально противоположных измерениях общество не избежит такой встречи. И, думаю, уже сейчас следует размышлять над тем, чтобы она не стала первым выстрелом новой войны.

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад" .

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