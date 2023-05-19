Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Укринформ.

"У рашистского криминального бункерного дедушки остается два варианта: либо сдаться, либо повторить произошедшее в другом бункере 30 апреля 1945 года", – сказал Кислица на заседании Совбеза ООН, которое созвала Москва для "осуждения поставок оружия Украине".

Постпред подчеркнул, что Украина будет продолжать бороться, "пока каждый украинский гражданин и каждый клочок нашей суверенной земли не будет уволен, а Россия не потерпит военного поражения в Украине". И дальше будет укреплять международную солидарность, "пока все российские военные преступники не будут привлечены к ответственности".

Он добавил, что "пришло время для российских орд вывести свои войска с оккупированных территорий Украины без всяких проволочек – и не на автомобилях, угнанных у украинского населения". А также отметил, что сотни тысяч нелегальных российских мигрантов должны покинуть Крым.

Сергей Кислица отметил, что главным элементом формулы всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира является соблюдение Устава ООН, в том числе территориальной целостности государств.

"Если Россия заинтересована в выживании, она должна ухватиться за эту резолюцию как за спасительный круг, и направляться по пути к миру, который она очерчивает", – сказал он.

В конце своего выступления Кислица обратился к представителям РФ.

"Принужден обратиться к представителям преступного путинского режима на языке их заместителя министра иностранных дел некоего (Сергия) Рябкова. Пора выполнить наставления вашего начальника, который в январе прошлого года в стиле гопника имел наглость сказать то, что вам уже пора выполнить самим: "собирать манатки и отправляться на рубеже 1991 года (в январе 2022 года Рябков заявлял, что НАТО должна "собирать манатки и отправляться на рубеже 1997 года" , – Ред.).