Кислица в ООН заявил, что его семья пострадала из-за российской агрессии

Об этом он заявил на заседании чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Во время представления на заседании проекта резолюции "Территориальная целостность Украины: отстаивание принципов Устава Организации Объединенных Наций", в которой осуждаются проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, Кислица рассказал, что его родственники уже пострадали от войны, а один из членов семьи погиб.

"Моя страна подверглась нападению, мои близкие родственники находились в подвергшемся атаке жилом доме. Они не смогли пойти в бомбоубежище, поскольку не было электричества. Россия уже убила члена моей семьи, и этой жестокости нет конца", - поделился Кислица.

Он отметил, что российские обстрелы 10 октября в очередной раз показали террористическое лицо России. Она, по его словам, делает все возможное, чтобы "вернуть нас в 30-е годы прошлого столетия".

"Нельзя надеяться на мир, пока безумные диктатуры существуют рядом с вами. Диктатуры, использующие ракетный террор против граждан и инфраструктуры. Сегодня террористическая Россия обстреляла Киев и другие украинские города по меньшей мере 84 ракетами и двумя десятками БПЛА... Весь мир увидел снова истинное лицо террористического государства, которое убивает наш народ. Проигрывая на поле боя, Россия использует методы устрашения… Умышленное нападение на гражданских – это военное преступление", - отметил Кислица.

Также он отметил, что ООН нужно восстановить к себе доверие, иначе он терпит крах. По его словам, единственное, чего боится Россия, - это единство в защите устава ООН и права каждой страны на уважение ее суверенитета и территориальной целостности.

1 октября Сергей Кислица осудил постоянного представителя РФ при ООН за то, что тот наложил вето на проект резолюции с осуждением псевдореферендумов, которые Россия провела на временно оккупированных территориях Украины.