Кислица в ООН выразил убеждение, что "влечение справедливости" догонит Россию
Российская Федерация может скрываться от правосудия в течение длительного времени, но "влечение справедливости" догонит ее
Об этом в пятницу заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица в ходе обсуждения в Совете Безопасности ООН в формате Аррии выводов независимой Комиссии ООН по расследованию российских преступлений в Украине, сообщает Укринформ.
Восстановление справедливости, обеспечение ответственности и увольнения всех украинцев, незаконно и насильственно захваченных Россией, являются основными принципами Формулы мира Президента Владимира Зеленского, напомнил он.
По словам Кислицы, философия Формулы мира состоит в том, что ответственность за тяжкие преступления по международному праву, совершенные на территории Украины, должна быть обеспечена посредством надлежащих и справедливых расследований и судебного преследования на национальном или международном уровне.
"Необходимо обеспечить справедливость для всех жертв и предотвращение будущих преступлений. РФ должны привлечь к ответственности за любые нарушения международного права в Украине или против нее, включая ее агрессию в нарушение Устава ООН, а также любые нарушения международного гуманитарного права и международных норм в области прав человека", - подчеркнул постпред.
Кислица процитировал русского советского поэта Евгения Евтушенко, сказавшего: "Справедливость – это тяга, которая всегда опаздывает".
Обращаясь к представителю России, он заметил: "Российская Федерация может скрываться от справедливости в течение длительного времени. Но чем быстрее РФ будет убегать от справедливости по туннелю преступлений, в который она попала по собственному выбору, тем быстрее тяга к справедливости догонит ее".
Отметим, что 28 октября члены Совбеза ООН обсудили в формате Аррии выводы независимой Комиссии ООН по расследованию российских преступлений в Украине.
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