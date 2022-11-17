Доклад, который говорил на заседании Совета Безопасности ООН, на котором обсуждался массированный ракетный обстрел Россией гражданских объектов инфраструктуры в Украине 15 ноября, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица распространил в фейсбуке.

"Украина выражает солидарность с братским польским народом после вчерашней трагедии в селе Пшеводов, где два человека погибли от снарядов. Мы поддерживаем полное и прозрачное расследование для установления всех фактов этого трагического инцидента и готовы сотрудничать с польской стороной для содействия этому расследованию", - подчеркнул он. .

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По его словам, очевидно, что российская агрессивная война против Украины с регулярным ракетным террором как одним из ее основных элементов остается единственной первопричиной насилия и человеческих страданий в Украине и за ее пределами.

"Как только Россия не сможет продолжать войну, безопасность в регионе будет немедленно восстановлена", – отметил постпред.

В настоящее время Украина защищается от варварских нападений со стороны России, которые имеют целью лишить миллионы людей доступа к их основным потребностям и таким образом создают гуманитарную катастрофу, которая может распространиться далеко за пределы моей страны, добавил он.

Кислица поблагодарил друзей и партнеров Украины, в частности Польшу, за поддержку в противодействии этим нападениям и возвращении мира и безопасности в регион.

15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек из-за падения ракеты.

Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной. Правительство Польши проверяло наличие оснований для применения ст. 4 Североатлантического договора о консультациях по угрозам на фоне вероятного удара РФ по приграничной с Украиной.

16 ноября президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на призыв Украины включить ее в расследование падения ракеты на польской территории и оценил вероятность повторения инцидента.

В свою очередь президент Владимир Зеленский не сомневается в том, что на территорию Польши упала не украинская ракета.

Впоследствии в Белом доме отметили, что Россия окончательно ответственна за трагический инцидент в Польше.

Позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что страна не будет применять статью 4 Североатлантического договора в связи с падением ракеты вблизи границы с Украиной.

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