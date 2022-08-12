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Кислица: Россияне должны прекратить обстрелы Никополя и Марганца и допустить МАГАТЭ на ЗАЭС

12 августа, 2022 пятница
05:30
война с Россией

Россия делает невозможным доступ миссии МАГАТЭ на территорию Запорожской АЭС. Оккупационные войска должны выйти с территории станции, чтобы устранить ядерную угрозу

Об этом сказал постпред Украины при ООН Сергей Кислица во время своего выступления в Совбезе ООН.

Он подчеркнул, что Россия прибегает к опасным провокациям на захваченной Запорожской АЭС. Кислица напомнил, что оккупационные войска разместили там военную технику, из которой обстреливаются украинские города вдоль берега Днепра.

Украинский постпред при ООН отметил, что для проведения миссии МАГАТЭ на территорию ЗАЭС Россия должна прекратить обстрел Никополя и Марганца.

"Россия должна прекратить обстрел этих городов, что вообще может помешать выполнению этой миссии, чтобы она проехала (через территорию Украины, – ред.). Обязательно, чтобы эта миссия (МАГЕТЕ, – ред.) имела экспертов в военном измерении", – сказал Кислица.

В свою очередь Украина приветствует готовность генерального директора МАГАТЭ направить международную миссию под руководством МАГАТЭ на оккупированную ЗАЭС, подчеркнул он, добавив, что в ее состав следует включить военных экспертов ООН.

"Никто из нас не может остановить ветер, если он несет радиацию. Но вместе мы способны остановить террористическое государство", – заметил постпред.

Также Кислица считает, что Россия пошла ва-банк, созывая заседание Совбеза ООН.

"Это заседание выглядит циничным, учитывая, что сегодня Россия прибегла к новым обстрелам АЭС, подвергнув опасности объект и его персонал", - подчеркнул он.

Постпред Украины при ООН также призвал Москву разминировать объекты ЗАЭС и увести военных и вооружения со станции.

  • 5 августа российские военные обстреляли ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связки 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Также "прилеты" зафиксированы прямо на площадке станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Рашисты повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.
  • 11 августа рашисты несколько раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию и поблизости. Во время очередного обстрела попали недалеко от первого энергоблока и повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков.
  • На заседании Совета Безопасности ООН 11 августа гендиректор МАГАТЭ Мариано Гросси предложил лично возглавить миссию специалистов агентства на Запорожскую АЭС по усилению мер по ее безопасности. А представитель госдепа США осудила попытки РФ спекулировать на ситуации вокруг ЗАЭС.

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Украина
Россия
Запорожье
ООН
Запорожская область
Запорожская АЕС
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