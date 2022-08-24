Кислица призвал МАГАТЭ подумать о постоянном присутствии своих представителей на ЗАЭС

Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН 23 августа.

"Мы потратили время, чтобы выслушать болтовню просто фиктивных звуков. Страна-террорист не прекращает играть с международным сообществом. Они имели смелость собрать Совет Безопасности ООН, чтобы обсудить собственные провокации, собственный террор на Запорожской АЭС. Текущая ситуация нам четко показывает, что ядерные угрозы появляются из-за незаконного российского присутствия на ядерном объекте", - отметил Кислица.

Постпред Украины при ООН отметил необходимость отвода российских оружия и войск и вернуть Запорожскую АЭС под легитимный контроль Украины.

По его словам, Украина ценит усилия МАГАТЭ и ООН по обеспечению безопасности всех украинских ядерных объектов на фоне российского вторжения. Украина приветствует готовность МАГАТЭ и гендиректора отправить эту миссию на оккупированную ЗАЭС.

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"Этот визит должен быть проведен строго с соблюдением национального законодательства Украины и с полным уважением международных обязательств. А учитывая масштабы текущих вызовов и угроз мы также призываем МАГАТЭ подумать о постоянном присутствии своих представителей на ЗАЭС для возвращения полного контроля над этим ядерным объектом украинским экспертам", - подчеркнул Кислица.

Он отметил, что российская демонстрация готовности организовать миссию на ЗАЭС преследует только одну цель.

"Давайте посмотрим на основы. ЗАЭС - украинский объект, который находится на территории Украины. Оккупанты научили определенных заложников, что они должны говорить и что показывать представителям МАГАТЭ. Именно поэтому очень важно провести миссию таким образом, что позволило бы международному сообществу увидеть истинную ситуацию , которая там властвует, а не русский театральный спектакль", - сказал Кислица.

Постпред Украины при ООН добавил, что Россия должна обеспечить физическую безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

18 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.

Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после встречи во Львове заявил , что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна уезжать из Киева, со станции необходимо вывести военных и вооружения.

23 августа заместитель генсека ООН на Совбезе призвала демилитаризировать Запорожскую АЭС и немедленно допустить туда миссию МАГАТЭ. А представитель Российской Федерации Василий Небензя заявил, что распространил в СБ ООН и Генассамблее "фотосвидетельства" обстрелы Запорожской АЭС украинскими военными.

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