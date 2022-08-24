Кислица призвал МАГАТЭ подумать о постоянном присутствии своих представителей на ЗАЭС
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица призвал МАГАТЭ подумать о постоянном присутствии своих представителей на ЗАЭС, чтобы увидеть истинную ситуацию, а не "устроенное РФ театральное представление"
Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН 23 августа.
"Мы потратили время, чтобы выслушать болтовню просто фиктивных звуков. Страна-террорист не прекращает играть с международным сообществом. Они имели смелость собрать Совет Безопасности ООН, чтобы обсудить собственные провокации, собственный террор на Запорожской АЭС. Текущая ситуация нам четко показывает, что ядерные угрозы появляются из-за незаконного российского присутствия на ядерном объекте", - отметил Кислица.
Постпред Украины при ООН отметил необходимость отвода российских оружия и войск и вернуть Запорожскую АЭС под легитимный контроль Украины.
По его словам, Украина ценит усилия МАГАТЭ и ООН по обеспечению безопасности всех украинских ядерных объектов на фоне российского вторжения. Украина приветствует готовность МАГАТЭ и гендиректора отправить эту миссию на оккупированную ЗАЭС.
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"Этот визит должен быть проведен строго с соблюдением национального законодательства Украины и с полным уважением международных обязательств. А учитывая масштабы текущих вызовов и угроз мы также призываем МАГАТЭ подумать о постоянном присутствии своих представителей на ЗАЭС для возвращения полного контроля над этим ядерным объектом украинским экспертам", - подчеркнул Кислица.
Он отметил, что российская демонстрация готовности организовать миссию на ЗАЭС преследует только одну цель.
"Давайте посмотрим на основы. ЗАЭС - украинский объект, который находится на территории Украины. Оккупанты научили определенных заложников, что они должны говорить и что показывать представителям МАГАТЭ. Именно поэтому очень важно провести миссию таким образом, что позволило бы международному сообществу увидеть истинную ситуацию , которая там властвует, а не русский театральный спектакль", - сказал Кислица.
Постпред Украины при ООН добавил, что Россия должна обеспечить физическую безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
- 18 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.
- Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после встречи во Львове заявил , что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна уезжать из Киева, со станции необходимо вывести военных и вооружения.
- 23 августа заместитель генсека ООН на Совбезе призвала демилитаризировать Запорожскую АЭС и немедленно допустить туда миссию МАГАТЭ. А представитель Российской Федерации Василий Небензя заявил, что распространил в СБ ООН и Генассамблее "фотосвидетельства" обстрелы Запорожской АЭС украинскими военными.
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