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Кислица попросил ООН отреагировать на признание КХ Беларуси в депортации детей из Украины

22 июля, 2023 суббота
03:15
Война с Россией

Кислица призвал на заседании Совбеза отреагировать на признание главы Красного Креста Беларуси об участии в насильственном вывозе детей из оккупированных войсками РФ территорий Украины

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы во время заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке, передает РБК-Украина.

Украинский дипломат попросил соответствующих должностных лиц ООН обратить внимание на недавнее "публичное признание должностных лиц Белорусского национального комитета Красного Креста в их причастности к незаконному массовому насильственному вывозу детей" с территорий Украины, временно подконтрольных оккупантам.

Такое обращение было адресовано, в частности, специальному представителю генерального секретаря ООН по детям и вооруженным конфликтам.

Кроме того, Кислица просит должностных лиц Организации "должно отслеживать эту шокирующую ситуацию", а также проинформировать о ней.

Незаконный вывоз украинских детей в Белоруссию

О том, что часть украинских детей с оккупированных территорий, которых враг вывез "на оздоровление" в Беларусь, не вернулась назад, сообщил российскому оппозиционному каналу "Дождь" глава Народного антикризисного управления и представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, пишет "Медуза".

Он отметил, что вывезенные дети-сироты просто "исчезают". Сколько детей так и не вернулись в Украину, пока неизвестно.

"Последние сведения касаются детей-сирот, которые не вернулись на оккупированную территорию Украины. И они исчезли, то есть следует их потерять на территории Российской Федерации. Мы не можем дальше сообщить сведения о том, где они сейчас находятся", - сказал Латушко.

Оккупационные власти в свою очередь утверждают, что сирот из детских домов вывозят в Беларусь "для оздоровления".

Глава Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов отреагировал на такое заявление и назвал это "обвинениями" Беларуси.

"Меня до глубины души возмутил тот факт, что люди, думаю, по мере своих мыслей воспаленных, обвинили Беларусь в том, что мы похищаем детей, приезжающих к нам на оздоровление. И честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом - и участвует, и принимать, и принимать".

Он утверждает, что в Беларуси детям дарят подарки и "делают все, чтобы они забыли об ужасе войны" и назвал обвинения безосновательными.

"Когда я узнал, что Беларусь обвиняют, я понял, что эти обвинения рано или поздно непосредственно выскажут в частности белорусскому Красному Кресту. И просто чтобы убедиться и убедить всех, я сел сразу в ближайший конвой и приехал сюда, чтобы показать всем", - заявил Шевцов во время очередной.

Глава белорусского Красного Креста подчеркнул, что "не может допустить потери имиджа ни страны, ни белорусского Красного Креста, ни всего движения Красного Креста и Красного Полумесяца в мире".

Издание "Зеркало" напоминает, что во время предварительной поездки на оккупированные украинские территории Дмитрий Шевцов был замечен в камуфляже и с буквой Z на рукаве, хотя устав Красного Креста требует от членов организации оставаться нейтральными. В Международном комитете Красного Креста заявили, что изучают этот инцидент.

  • В мае стало известно, что Украина расследует возможную роль Беларуси в насильственной депортации детей с временно оккупированных территорий. Открыто уголовное производство.
  • Журналисты Радио Свобода подготовили фильм-расследование о том, как весной 2022 года армия РФ вместе с представителями группировки "ДНР" депортировали в Россию 31 украинского ребенка.

Белорусь
ООН
воєнні злочини Росії
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