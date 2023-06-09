Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица сказал в комментарии журналистам, передает Укринформ.

"Вы можете сделать логический вывод, что любое расследование при нынешних условиях оккупации и отказа оккупационных властей от сотрудничества невозможно", - подчеркнул он.

Украина ожидает полного сотрудничества со стороны оккупационных властей в предоставлении беспрепятственного доступа для эвакуации людей международным организациям, таким как ООН и Международный комитет Красного Креста.

"Даже их военные (России, - ред.) сидят на деревьях, ожидая эвакуации. Они даже не заботятся о своих солдатах", - заметил Кислица.

По просьбе прокомментировать переговоры, инициированные турецким президентом Эрдоганом по созданию комиссии для расследования с участием экспертов воюющих сторон, ООН и международного сообщества, представитель Украины посоветовал поинтересоваться у дипломатов Турции.

"Думаю, вам лучше спросить турецкую миссию или турецкого представителя о том, как далеко они продвинулись в этих дискуссиях – это не решается из Нью-Йорка", – добавил Кислица.

Подрыв Каховской ГЭС: что с расследованием

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также известно о подтоплении Николаевской области, поднялся уровень воды и на Днепропетровщине , что повлекло за собой массовый мор рыб, а также в Запорожской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.

После этого премьер Великобритании Риши Сунак сообщил, что разведывательные службы Соединенного Королевства изучают причастность России к подрыву Каховской ГЭС.

Разговаривая с президентом Украины Владимиром Зеленским его коллега из Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для детального расследования взрыва на Каховской ГЭС нужно создать комиссию с участием экспертов из Украины, России, ООН и международного общества. Тем временем Зеленский в вечернем обращении 7 июня упомянул о разговоре с Эрдоганом под несколько иным углом.

МИД Украины отреагировало на предложение Турции, напомнив, что миссию ООН по расследованию удара по колонии в Оленовке, где содержали украинских пленных, "по-тихому закрыли".

Кроме того, украинский президент обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном потребности для ликвидации последствий и сотрудничество по расследованию обстоятельств подрыва ГЭС.