Кислица к миссии Ирана в ООН: "Почему ваше правительство убивает мирных жителей Киева?"

Об этом Кислица написал в твиттер.

Постоянный представитель Украины в ООН обратился к представительству Ирана в Организации Объединенных Наций после сегодняшней российской атаки Киева по иранским дронам Shahed-136.

"Свяжитесь с представительством Ирана и задайте прямой вопрос: участвует ли ваше правительство в войне России против Украины и почему убивает мирных жителей в Киеве? Как это с этим согласовывается?", - написал Кислица.

Напомним, в Киеве россияне попали в жилой дом: количество погибших возросло до четырех

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