Кислица к миссии Ирана в ООН: "Почему ваше правительство убивает мирных жителей Киева?"
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица призвал представителей Ирана в ООН выяснить, принимает ли Иран участие в войне России против Украины
Об этом Кислица написал в твиттер.
Постоянный представитель Украины в ООН обратился к представительству Ирана в Организации Объединенных Наций после сегодняшней российской атаки Киева по иранским дронам Shahed-136.
"Свяжитесь с представительством Ирана и задайте прямой вопрос: участвует ли ваше правительство в войне России против Украины и почему убивает мирных жителей в Киеве? Как это с этим согласовывается?", - написал Кислица.
- Напомним, в Киеве россияне попали в жилой дом: количество погибших возросло до четырех
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