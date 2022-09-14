Об этом в твиттере заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, война должна закончиться на этой сессии, а Россия должна быть привлечена к ответственности.

"Сделаем 77 сессию Генеральной Ассамблеи ООН сессией конца безнаказанности, а также возобновление уважения к Уставу ООН. Выбор за вами, члены ООН!" – заметил Кислица.

Новую сессию открыл глава Генассамблеи Чаба Кереши. Он отметил необходимость остановить войну в Украине и уважать принципы Устава ООН.

Укринформ пишет: Кереши отметил, что война РФ против Украины является "поворотным моментом", и если мир не будет бдительным, она может стать частью "инструментария международной жизни".

"Эта война должна быть остановлена. Она убивает людей, она убивает развитие, она убивает природу и убивает мечты миллионов", - добавил глава Генассамблеи.

Эта сессия будет проходить под лозунгом – "Переломный момент: трансформационные решения для взаимосвязанных вызовов". А развязанная Россией война против Украины будет одним из главных вопросов заседаний Генассамблеи ООН.

Неделя высокого уровня, в которой принимают участие главы стран, будет проходить с 20 по 26 сентября. В эти дни запланированы выступления непосредственно с трибуны ООН или в виртуальном режиме президентов, премьер-министров, глав внешнеполитических ведомств всех 193 государств-членов Организации. Выступление Украины ожидается 21 сентября после 22:00 по киевскому времени. Также будут проходить двусторонние встречи на самом высоком уровне.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb