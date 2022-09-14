Кислица: Эта сессия Генассамблеи ООН должна положить конец безнаказанности России
В Нью-Йорке начала работу 77 сессия Генеральной Ассамблеи Организаций Объединенных Наций. В Украине говорят, что она должна положить конец безнаказанности РФ
Об этом в твиттере заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
По его словам, война должна закончиться на этой сессии, а Россия должна быть привлечена к ответственности.
"Сделаем 77 сессию Генеральной Ассамблеи ООН сессией конца безнаказанности, а также возобновление уважения к Уставу ООН. Выбор за вами, члены ООН!" – заметил Кислица.
Новую сессию открыл глава Генассамблеи Чаба Кереши. Он отметил необходимость остановить войну в Украине и уважать принципы Устава ООН.
Укринформ пишет: Кереши отметил, что война РФ против Украины является "поворотным моментом", и если мир не будет бдительным, она может стать частью "инструментария международной жизни".
"Эта война должна быть остановлена. Она убивает людей, она убивает развитие, она убивает природу и убивает мечты миллионов", - добавил глава Генассамблеи.
Эта сессия будет проходить под лозунгом – "Переломный момент: трансформационные решения для взаимосвязанных вызовов". А развязанная Россией война против Украины будет одним из главных вопросов заседаний Генассамблеи ООН.
Неделя высокого уровня, в которой принимают участие главы стран, будет проходить с 20 по 26 сентября. В эти дни запланированы выступления непосредственно с трибуны ООН или в виртуальном режиме президентов, премьер-министров, глав внешнеполитических ведомств всех 193 государств-членов Организации. Выступление Украины ожидается 21 сентября после 22:00 по киевскому времени. Также будут проходить двусторонние встречи на самом высоком уровне.
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