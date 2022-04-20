Кислица: армия РФ демонстрировала "устойчивость" и "мужество", убегая из-под Киева с награбленными унитазами и коврами и оставив десятки изнасилованных женщин

Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН.

Постпред Украины при ООН напомнил, что в 18 апреля Владимир Путин удостоил 64-ю мотострелковую бригаду российской армии почетного звания гвардейской. Аргументом такового стали "массовый героизм и доблесть, стойкость и мужество" солдат этой бригады.

По словам Кислицы, именно это подразделение "согласно первоначальным российским планам должно было захватить Киев" и месяц находился в Буче, устроив террор против гражданского населения.

"Военные этой бригады, многие из которых уже идентифицированы, понесут ответственность за массовые зверства в Буче. Такова российская интерпретация героизма и мужества - убить сотни безоружных мирных жителей, изнасиловать десятки женщин и девушек и, наконец, убежать от украинских войск", - ударение. он.

Постпред отметил, что российские солдаты продемонстрировали "устойчивость" только в одном: отступая под огнем украинских войск, они упорно хранили все награбленное.

"Россияне оставили боеприпасы, чтобы набить свои автомобили угнанными компьютерами, телевизорами, мобильными телефонами, одеждой, коврами, стиральными машинами и даже унитазами", - добавил он.



2 апреля сообщалось, что в Беларуси на "базаре" оккупанты продают ценные вещи, награбленные на войне против Украины, и пытаются обменять похищенные у украинцев евро и доллары. Впоследствии издание "Белорусские Гаюн" обнародовало запись из отделения службы доставки в Мозыре, из которой российские мародеры отправляют домой награбленное в Украине имущество.

Также появились факты военных преступлений оккупантов в Киевской области: изнасилованы 14-летняя девочка, 11-летний мальчик, 20-летняя женщина. СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военного с женой, в котором она, смеясь, поощряет мужчину "насиловать украинских баб". Впоследствии журналисты "Схем" совместно с российской редакцией "Радио Свобода" установили фигурантов одобрительного разговора о насилии украинских женщин. Городской голова Бучи Андрей Федорук рассказал, что российские оккупанты насиловали как женщин, так и мужчин в Киевской области.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb