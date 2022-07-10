Об этом в эфире Еспресо белорусский экономист Ярослав Романчук.

Он прокомментировал угрозы РФ и Беларуси в отношении Литвы.

"Я думаю, что Лукашенко и Путин точно не применят военные силы против Вооруженных сил НАТО. Литва, Польша – это силы НАТО. Кишка тонка – и Путин, и Лукашенко трусы, когда они сталкиваются с серьезной силой. Поэтому все это из серии "Мы только начинаем. У нас все силы впереди", как говорит Путин", - сказал Романчук.

По его мнению, Сувальский коридор и другие объекты не станут объектами агрессии России и Беларуси против стран НАТО.

"Это все понты диктаторов, агрессоров, которые начали войну против Украины и сейчас ведут пиар-компанию среди своего населения", - подытожил экономист.

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