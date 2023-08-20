Об этом сообщило издание Kyodo.

Поскольку рыбаки обеспокоены тем, как этот шаг может повлиять на их бизнес, Кишида также сообщил журналистам, что намерен встретиться в понедельник с главой Национальной федерации рыболовных кооперативных ассоциаций.

Хотя во время визита Кишида воздержался от уточнения точных сроков начала спуска воды, он готовится встретиться с другими членами Кабинета Министров во вторник, чтобы принять окончательное решение по этому вопросу до конца месяца.

"Этот вопрос - вызов, который нельзя откладывать ради продолжения вывода из эксплуатации (разрушенных реакторов станции) и прогресса в реконструкции Фукусимы", - сказал премьер-министр.

Окончательное решение будет принято после того, как будет подтверждено, что безопасность гарантирована, и будут приняты меры по устранению потенциального негативного влияния на бизнес, сказал Кишида.

Томоаки Кобаякава, президент компании-оператора АЭС Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., объяснил Кишиде, что компания создаст проектную группу по надзору за департаментами, участвующими в мероприятиях, связанных с общественным мнением и вопросами компенсации, чтобы обеспечить скорейшее принятие решений высшим руководством.

Очищенную воду, содержащую следы трития, разбавят до одной сороковой части концентрации, разрешенной японскими стандартами безопасности, перед тем, как выпустить ее через подводный тоннель в 1 километре от электростанции.

Что предшествовало

Ранее Гросси встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой и передал ему отчет МАГАТЭ, в котором говорилось, что план сброса воды соответствует международным стандартам безопасности и будет иметь незначительное радиологическое влияние на людей и окружающую среду в случае его реализации.

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

Очищенную воду планируют постепенно сбрасывать в море на расстоянии 1 километра от электростанции через подводный тоннель, после разбавления ее морской водой в концентрации 1:40, разрешенной японскими стандартами безопасности.

Также позже, 7 июля, Китай, крупнейший покупатель японских морепродуктов, запретил импорт продуктов питания из десяти префектур Японии и ввел усиленный контроль за наличием радиоактивных веществ в остальной части японской продукции.

8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

7 августа сообщалось, что Япония рассматривает возможность начать сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в море между концом августа и началом сентября, после того, как премьер-министр Фумио Кишида вернется с трехстороннего саммита из США и Южной Кореи.

Позже 18 августа международная хакерская группа Anonymous начала кибератаки на группы, связанные с ядерной энергетикой в Японии, в знак протеста против запланированного сброса в море очищенной радиоактивной воды с разрушенной атомной электростанции Фукусима.