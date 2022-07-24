Киркоров едет в Крым петь перед ранеными оккупантами
Российский певец Филипп Киркоров в конце июля выступит на концерте в оккупированном Крыму перед ранеными российскими захватчиками
Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовали крымские Telegram-каналы.
Стало известно, что певец проведет концерты в оккупированных Ялте и Феодосии для раненых захватчиков, которых он называет "героями".
"Нам сейчас, как никогда, важно сплотиться. Мы - огромная сила. Я направляюсь в Крым, и даже жаль, что всего два концерта - в Ялте и Феодосии. Я так хочу увидеть всех крымчан, но буду особенно ждать всех наших героев. Я приглашаю на свои концерты раненых военных, восстанавливающих здоровье в госпиталях. Россия - большая страна, жду вас", - говорит артист.
В афише на сайте Киркорова говорится, что его первый концерт будет в Феодосии 26 июля, а 27 - в концертном зале "Юбилейный" в Ялте.
- По состоянию на 9 мая власти Латвии запретили въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову и еще ряду артистов
- 19 июня полиция Кишинева не дала Киркорову выступить с концертом на пророссийском митинге.
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