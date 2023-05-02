Кирилл "выплюнул" своего главного пропагандиста
Гундяев окончательно "лишил сана" протодиакона Кураева
Российская империя зла пожевала и выплюнула одного из своих пропагандистов (не забыли еще его покатушки Крымом вместе с "путинскими байкерами" и концерт российских рокеров на Крещатике по случаю 1020-летия Крещения Руси?). Как всегда эта недоимперия делает. Уничтожает тех, кто ее строит, когда они становятся не нужными.
Гундяев "лишил сана" Кураева — своего пропагандиста и союзника на протяжении многих лет, для которого не нашлось места в новой конфигурации системы власти. Башня Кремля, с которой дружит Кураев (а что он имеет влиятельных друзей в российских властях, я не сомневаюсь), оказалась менее зубастой.
Хотя это временно. Кураев переживет падение путинской диктатуры. И станет еще членом похоронной команды гундяевского наследия. А нынешнее решение об "лишении сана" для него будет как доказательство "борьбы с системой" и индульгенция за деятельное участие в построении этой системы.
Кураев переживет падение путинской диктатуры. И станет еще членом похоронной команды гундяевского наследия. А нынешнее решение об "лишении сана" для него будет как доказательство "борьбы с системой" и индульгенция за деятельное участие в построении этой системы
Почему-то думаю, что в итоге отца Андрея торжественно "восстановят в сане" – так же показательно, как "лишили". Так новая, послегундяевская команда будет "очищать РПЦ от путинского режима".
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Но на самом деле сообщение не об этом.
А о МПВУ (УПЦ).
Ибо все упрямство м. Онуфрия и других в приверженности юрисдикции Москвы можно объяснить именно через дело Кураева.
Онуфрий и другие архиереи реально боятся, что Гундяев и их "лишит сана". И тогда авторитет их в среде поклонников мгновенно развеется. Шикарная карета "каноничности" в мгновение ока превратится в тыкву "безблагодатности".
Онуфрий и другие архиереи реально боятся, что Гундяев и их "лишит сана". И тогда авторитет их в среде поклонников мгновенно развеется. Шикарная карета "каноничности" в мгновение ока превратится в тыкву "безблагодатности"
Они не боятся общественного возмущения. Они не боятся обысков СБУ и даже "закона о запрете". Они боятся Гундяева и его "магии лишения сана". Которая в свое время успешно была применена против митрополита Филарета.
Также вопрос ко всем публичным сторонникам и защитникам "УПЦ — неМП": а теперь для вас отец Андрей — протодиакон или мирянин? Возьмете его сослужить? Признаете ли вы его "лишенным сана"?
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Если признаете — это еще одно доказательство вашей реальной зависимости от МП.
А если не признаете — то объясните, почему, когда митрополит Филарет в 1992 г. не признал такие же беззаконные решения относительно себя со стороны РПЦ, то "эта другое"?
Об авторе. Евстратий Заря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ВЦУ
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