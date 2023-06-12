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OPINION

Кирилл и… пацифизм. Убийственный коктейль ФСБ

Игорь Гулик
12 июня, 2023 понедельник
20:04
Мнение

Церковный суд Русской православной церкви объявил пацифизм ересью, противоречащей христианскому учению

На днях появилось сообщение о том, что в Венгрию доставили украинских пленных, освобожденных путинским режимом по просьбе иерархов РПЦ. Особенно намекнули на участие патриарха Кирилла в этом "миротворческом" жесте. Но, как обычно, россияне демонстрируют странную склонность к "миру". Вскоре выяснилось , что одиннадцать бывших пленных готовят к пресс-конференции, на которой они якобы должны произнести нужные для России и ее спецслужб лозунги. В частности, о принудительной мобилизации в армию, ужасных условиях в ВСУ и т.д.

В принципе, ничего удивительного или неожиданного. Сам процесс переговоров о передаче пленников никоим образом не согласовывался с Украиной, а то, что их будут заставлять озвучивать тезисы, которые доминируют не только в устах российских пропагандистов, но и в миротворческой риторике Виктора Орбана (о его специфической позиции в отношении Украины и ее сопротивления России я писал не раз и не дважды), – ясно, как Божий день. Типичная спецоперация, прикрытая рясой главного московского попа-"миротворца", по благословению которого российские оккупанты совершают геноцид против украинцев.

Типичная спецоперация, прикрытая рясой главного московского попа-"миротворца", по благословению которого российские оккупанты совершают геноцид против украинцев

Интересна, по-моему, другая новость. Не такая громкая и претенциозная, как история с украинскими пленными, скорее деталь для характеристики внутренней "кухни" Кирилла и его подчиненных.

Церковный суд Русской православной церкви объявил пацифизм ересью, противоречащей христианскому учению. Вот так, не меньше и не больше. Если кто-то сомневался в том, на что прозрачно намекал Вселенский патриарх Варфоломей, а именно о сектантском характере структуры, в которой главным кадилом размахивает Гундяев, то такой вердикт ведомственного трибунала РПЦ эти сомнения, конечно, развеял. Эфэсбэшному филиалу не нужно вероучение, проповедующее любовь и призывающее к миру и всепрощению ("Мир всем", небось, еще не выбросили из русско-православных литургий?), ему больше импонирует доктрина воинствующего фанатизма ("Я принес вам меч", Матфея, 10:34), причем в извращенной, неприемлемой для современного христианства трактовке.

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Поводом для такого, мягко говоря, еретического решения суда РПЦ стала деятельность одного из местных клириков – Иоанна Бурдина, которого кирилловские "юристы" лишили сана, а, следовательно, запретили служение. Он, видите ли, откровенно заявлял, что "мы, христиане, не смеем оставаться в стороне, когда брат убивает брата, христианин – христианина".

Более того, "еретик", по мнению русских богословов, неправильно трактовал "84-е правило Святых Апостолов" об отношении к "царям". "Если кто докучит царю, или князю не по правде: пусть понесет наказание. И если таковой будет из клира: да будет извержен от священного чина; если же мирянин: да будет отлучен от общения церковного". О каком "царе" речь, по-видимому, не стоит объяснять никому. РПЦ еще со времен Петра I (субъекта, очень уважаемого Путиным, образца для его захватнических доктрин и мечтаний) была государственной церковью. Особенно после ее "переоснования" по милости Иосифа Сталина.

РПЦ еще со времен Петра I (субъекта, очень уважаемого Путиным, образца для его захватнических доктрин и мечтаний) была государственной церковью. Особенно после ее "переоснования" по милости Иосифа Сталина

Бог с ним, с о. Бурдиным, одним диссидентом больше, одним меньше. Просто, после очередной пацифистской "ереси" Кириллу, пожалуй, труднее будет каждый день произносить с алтаря тезисы о "святом деле" - "защите родины" в "праведной" войне против Украины. Фарисейское словоблудство, точнее оруэлловский "новояз", согласно которому "мир" это "война", "нападение на соседа" – "защита России", уверенно перекочевали с политических трибун в русские храмы.

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Поэтому и "миротворческий" жест с украинскими пленными в Венгрии воспринимается соответственно: как спецоперация ФСБ, далекая от гуманизма, справедливости или стремления к миру.

Замечу только, что именно в Венгрии, куда перевезли наших соотечественников-пленников, провозгласил свою туманную "миротворческую миссию" и Папа Франциск. Миссию, о которой, по аналогии с передачей пленных, Украине никто не сообщил и даже не попытался согласовать хотя бы основные детали. Схема, до боли похожая, на сценарий гундяевского "жеста доброй воли".

Орбан явно спешит в рай. Вот только грехи не пускают…  

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад" .

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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пленние
Война с Россией
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